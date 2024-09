Miss Italia 2024, tutto pronto per la finale a Porto San Giorgio

Questo stesso spirito, genuino e pragmatico proprio come la gente di questa terra, è quello che ispira Miss Italia. Per noi la bellezza è un valore che si costruisce con concretezza e rispetto, valori che animano questa meravigliosa regione”.

Durante la serata, particolarmente toccante sarà la partecipazione sul palco di Andrea, un ragazzo di 19 anni con disturbo dello spettro autistico che, dal Teatro comunale di Porto San Giorgio, lancerà un messaggio di inclusione molto significativo.

Il giovane ha catturato, fin da subito, l’attenzione del concorso: in una società in cui spesso si parla di diversità solo in termini teorici, la vicenda di Andrea dà un volto e una voce a chi spesso rischia di restare invisibile.

Il sindaco Valerio Vesprini, insieme all’assessore al Turismo, Giampiero Marcattili, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la città e per il territorio marchigiano, esprimendo l’orgoglio nell’ospitare un evento di tale rilevanza nazionale e internazionale.