Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Expert Calabria 2024, tredicesima prefinalista nazionale

Miss Expert Calabria 2024 è Maria Rosaria Marchianò di Spezzano Albanese.

Grazie a questo titolo rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche.

La trentacinquesima tappa di Miss Italia Calabria, tredicesima selezione regionale, è stata ospitata dal Comune di Cerchiara di Calabria.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo chi ha voluto fortemente la realizzazione di questa manifestazione: l’amministrazione comunale di Cerchiara, nella persona del sindaco Giuseppe Ramundo, che ci ha accolti calorosamente e accompagnati alla scoperta delle bellezze del luogo; i partner Pino Curto della gioielleria Curto di Corigliano-Rossano, Pasquale Inzitari del gruppo Expert Calabria e Francesco Mazzei della pasticceria Mazzei di Corigliano Calabro. L’iniziativa si collega alla nostra mission di valorizzazione del territorio. Tema di questa edizione è “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”.

Ogni elemento che il pubblico ha potuto ammirare, dagli abiti tradizionali calabresi alle musiche, dalle coreografie agli artisti locali, hanno celebrato con orgoglio la storia e le tradizioni della nostra Regione. Venite a visitare Cerchiara. Venite in Calabria!

Ringraziamo i partner che hanno contribuito alla realizzazione della serata, Un ringraziamento speciale, come sempre, va alla nostra instancabile squadra di professionisti. Ringraziamo il pubblico che ci segue numeroso anche da casa. In questa serata, abbiamo registrato un altissimo numero di commenti e visualizzazioni sulla nostra pagina Facebook. Grazie alla giuria, alle aspiranti miss e alle loro famiglie».

Il sindaco del Comune di Cerchiara di Calabria Giuseppe Ramundo: «Miss Italia Calabria è un appuntamento molto importante che abbiamo storicizzato, in quanto è il terzo anno consecutivo che realizziamo questa straordinaria manifestazione. Rappresenta un’importante occasione per la valorizzazione e la promozione del nostro territorio.

Quest’anno, abbiamo pensato di accogliere la kermesse in Piazza Maria Pia Adduci in Piana, una parte di territorio a forte vocazione agricola che merita di essere conosciuto per il valore e il tessuto economico che rappresenta. Tra le bellezze del nostro Comune troviamo il Palazzo dei Pignatelli (conosciuto come “Palazzo della Piana”), risalente al 1600.

Due anni fa, precisamente il 10 agosto, in occasione di un evento storico, culturale e gastronomico, organizzato dall’ambasciatore della Repubblica di San Marino, l’ingegnere Nicola Barone, abbiamo avuto in visita il principe Stefano Pignatelli, uno dei pochi eredi dei Pignatelli di Cerchiara, presenti al centro storico e al Palazzo della Piana. Tra le altre bellezze naturalistiche e paesaggistiche, troviamo la Grotta delle Ninfe.

L’acqua sulfurea, che mantiene una temperatura di 30°, è usata sia per le cure termali sia per l’irrigazione dei campi, in particolare nella contrada Piana. Tra le altre meraviglie da visitare: l’Abisso del Bifurto, interessato dal film di Michelangelo Frammartino “Il buco”, nonché il Santuario di Santa Maria delle Armi.

Il nostro territorio è fortemente improntato all’agricoltura e rappresenta un volano anche per tutto il territorio circostante; è punto di riferimento per lo Ionio cosentino. Vi sono produzioni olivicole e produzioni agrumicole molto importanti. Inoltre, è ricco di colture seminative».

Pino Curto (titolare della Gioielleria Curto di Corigliano-Rossano): «Sono molto legato al Comune di Cerchiara e sono convinto che può esprimere tantissimo. Ci sono numerose meraviglie che possono favorire il turismo. Inoltre, la gente di questa terra lavora sodo, si impegna e produce. Questo territorio merita di essere valorizzato.

Qui, nasce il vero oro: le arance di Cerchiara e l’olio d’oliva sono molto rinomati. Auguro alle aspiranti miss che si sono contese il titolo di Miss Expert Calabria 2024 di crescere a livello culturale e portare alto il nome della nostra Regione».

La trentacinquesima tappa di Miss Italia Calabria ha avvolto il Comune di Cerchiara in una magica atmosfera. Adagiato alle pendici del monte Sellaro, a oltre settecento metri d’altitudine, Cerchiara di Calabria è un angolo di paradiso dove storia e natura si intrecciano in una sinfonia di bellezze senza tempo.

Dominato dai resti del castello medievale, il borgo si affaccia sulla pianura di Sibari e si apre a uno scenario naturale abbracciato dalle cime della Serra di Paola e dei monti Sellaro, Sparviero e Panno Bianco.

Questo antico sito, le cui origini risalgono probabilmente all’età preellenica, è un tesoro di monumenti e opere d’arte, offrendo panorami incantevoli, tra i più suggestivi della Regione. Le vette di Serra Dolcedorme e Serra delle Ciavole, cuore pulsante del Parco Nazionale del Pollino, incorniciano un paesaggio straordinario.

La “Montagnola del Pollino”, parte del territorio di Cerchiara, è famosa per i suoi faggi serpente e pini loricati. Secondo gli archeologi, gli insediamenti di Cerchiara potrebbero risalire al paleolitico e all’epoca ellenistico-romana.

Secondo alcuni storici, il nome di Cerchiara deriva da “querciara”, in riferimento alle querce locali, mentre altri ipotizzano che possa derivare dal termine semita “kirkis”, riferito alle sorgenti termali sulfuree della zona. Uno dei gioielli di Cerchiara è il Santuario di Santa Maria delle Armi, un capolavoro di arte rinascimentale scavato in parte nella roccia.

Questo complesso architettonico ospita la miracolosa immagine nera della Madonna, conservata in una teca d’argento.

Il Santuario, costruito a partire dal 1440, sorge su un sito di culto antico, come dimostrano i reperti del X secolo trovati nelle grotte del monte Sellaro. La sua architettura e le sue opere d’arte barocche attirano visitatori e devoti da ogni angolo della Calabria.

A pochi passi dal Santuario, la chiesa di San Pietro, risalente al Quattrocento e restaurata successivamente, incanta con il suo interno trinavato e la sua architettura rinascimentale. I dipinti su tela e la ricca cornice lignea dorata arricchiscono l’interno, testimoniando l’arte provinciale barocca e l’influenza della pittura napoletana del Settecento.

Nel cuore della Piana di Cerchiara, i Pignatelli, ultimi signori feudali, costruirono nel 1600 il maestoso Palazzo della Piana. Questo edificio, che includeva anche un mulino e un frantoio, divenne il centro dell’attività economica e agricola del territorio. I Pignatelli introdussero la produzione di liquirizia, un prodotto così pregiato che conquistò i mercati di Londra.

Infine, il Parco Comunale Archeologico-Speleologico della Cessuta, situato nei pressi del Santuario di Santa Maria delle Armi, offre itinerari suggestivi che si snodano attraverso 300 ettari di bosco. Le sorgenti sulfuree della Grotta delle Ninfe sono una delle principali attrazioni di Cerchiara.

Già note agli antichi Sibariti, queste acque alimentano un complesso termale dove si formano fanghi terapeutici. La grotta, con le sue pareti di roccia calcarea e le piscine di acqua calda, è avvolta da leggende che la collegano alla mitica Calipso.

Il Pane di Cerchiara ha conquistato il riconoscimento del Parco Nazionale del Pollino come prodotto tipico dell’area montana. La sua fama si è estesa ben oltre i confini regionali, grazie al suo sapore intenso e alla fragranza inconfondibile, frutto di una tradizione che si tramanda da generazioni.

Il Comune di Cerchiara ha valorizzato questa prelibatezza creando un Museo del Pane e della Civiltà Contadina, dove la storia e le tecniche di panificazione vengono raccontate attraverso attrezzi d’epoca e documentari immersivi.

Cerchiara di Calabria è un borgo dove la storia si fonde con la natura in un abbraccio indissolubile, dove ogni pietra racconta una leggenda e ogni sentiero conduce alla scoperta di un paesaggio mozzafiato. Un angolo di Calabria che merita di essere esplorato e apprezzato.

In una serata all’insegna dell’eleganza, l’edizione 2024 di Miss Italia Calabria, intitolata “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”, ha offerto uno spettacolo indimenticabile che ha celebrato la bellezza e la ricchezza culturale della nostra Regione.

Con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro e gli abiti tradizionali realizzati dall’Accademia New Style – Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo, l’evento ha saputo catturare e mettere in luce le peculiarità di una terra che continua a incantare e a ispirare, dimostrando che la vera bellezza è profondamente radicata nella storia e nelle tradizioni del territorio.

La sigla ufficiale, “Immagina la bellezza”, ideata e arrangiata dall’artista Roberto Bozzo, ha fatto da colonna sonora all’evento. Un aspetto distintivo di questa edizione è stato il percorso di crescita interiore delle aspiranti miss calabresi guidato da Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach.

La conduzione della serata è stata affidata ad Andrea De Iacovo. I cantanti Giovanni Segreti Bruno e Natalina hanno coinvolto il pubblico con le loro performance.

A proclamare la vincitrice della trentacinquesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da:

Maria Antonietta Adduci (delegata allo Spettacolo del Comune di Cerchiara di Calabria), Sara Bonanno (socia Proloco del Sellaro), Simona Laino (presidente associazione La Rosa dei venti), Alessandro Curto (Gioielleria Curto di Corigliano-Rossano, Miluna), Giuseppe Pirillo (Framesi), Franco Maurella (giornalista), Mario Soldato (Expert), Maria Pistocchi (funzionario regionale), Mario Soldato (Expert).

Al momento della proclamazione, Miss Expert Calabria 2024 ha confessato di aver provato «Tantissime emozioni. Dedico questa fascia ai miei genitori e al mio fidanzato. Cercherò di portare la mia spontaneità alle prefinali nazionali.

Questo concorso rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale. Mi ha consentito di acquisire maggiore consapevolezza e affrontare le mie insicurezze. Sogno di diventare una modella e calcare le passerelle internazionali».

Prossimo appuntamento con Miss Italia Calabria il 26 agosto a Marano Principato.

Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.