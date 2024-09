Miss Italia, l’arrivo delle ragazze a Numana e l’inizio delle prefinali nazionali

Le Miss della Sicilia e della Calabria hanno anticipato i tempi e sono a Numana (AN) già da da ieri ma le altre 200 candidate alle Prefinali del Concorso hanno invaso stamani il “Centro Vacanze De Angelis” che ospita la manifestazione.

Il tempo di rivolgere un augurio a Giulia Tocco, miss della Sardegna che compie 19 anni anni proprio oggi, poi si comincia.

Il Concorso è lo specchio di un’Italia affezionata alle tradizioni ma dal volto moderno e social e l’arrivo simultaneo di tantissime concorrenti nel luogo scelto per l’appuntamento è un vero spettacolo.

Chi sono le protagoniste di questa edizione, ricevute questa mattina dalla patron Patrizia Mirigliani? Rappresentano senza dubbio una parte molto viva, attenta, dei giovani che hanno sofferto certi mali dell’adolescenza come il bullismo, l’anoressia, le crisi familiari nonché la fragilità di due anni di Covid.

Ragazze che suscitano ammirazione per aver reagito, rilanciandosi con lo studio, i diplomi, le lauree, i primi obiettivi da raggiunti e facendosi forza con lo sport.

“Sono qui per mettermi alla prova, per mettermi in gioco”; “Miss Italia è un’occasione, lo strumento per superare le mie insicurezze”; “ Esco dall’adell’anoressia.

Su questo palco ho ballato e cantato. Voglio essere un’artista”; “Sono qui per dire a chi ha compiuto contro di me atti di bullismo che sono fiera di essere nera e italiana”… Ecco le voci delle ragazze tratte dalle note di ingresso a Miss Italia.