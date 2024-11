Musica e solidarietà si fondono a Rizziconi per “Una poltrona per la Vita”

Rizziconi, 12 novembre 2024 – La musica, ancora una volta, si rivela un potente strumento di unione e solidarietà. Venerdì 15 novembre, il piccolo comune calabrese di Rizziconi ospiterà la terza edizione di “Una poltrona per la Vita”, un evento benefico che ha come obiettivo la donazione di nuove poltrone chemioterapiche ai reparti oncologici locali.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “I Baroncini Aps”, ha già riscosso un grande successo nelle precedenti edizioni, mobilitando la comunità e raccogliendo fondi preziosi per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici. Quest’anno, la serata sarà ancora più speciale grazie alla partecipazione dei FaberQuartet, che proporranno un emozionante omaggio a Fabrizio De André con il concerto “De Andrè… Un viaggio”.

Le note struggenti e poetiche del cantautore genovese faranno da colonna sonora a una serata all’insegna della solidarietà, invitando il pubblico a riflettere sul valore della vita e sull’importanza di sostenere chi è meno fortunato. La voce di Marco Pinto, e le note di Bruno De Benedetto, Mimmo Condello e Peppe Zuccalà ci accompagneranno in un viaggio musicale attraverso i più grandi successi di De André, rivivendo insieme emozioni intense e indimenticabili.

“Una poltrona per la Vita” è molto più di un semplice concerto: è un’occasione per dimostrare che la musica può essere un potente veicolo di cambiamento, in grado di unire le persone e di dare speranza a chi ne ha più bisogno. Grazie al contributo di tutti, sarà possibile donare nuove poltrone chemioterapiche ai reparti oncologici, rendendo più confortevole e umana la lotta contro il cancro.

L’evento, che si svolgerà presso l’Auditorium Casa di Nazareth, è realizzato in collaborazione con il Comune di Rizziconi, Lions Club Taurianova, Associazione Culturale Karma e Farmacia De Lorenzo.

Per informazioni e prenotazioni: 3331350035

infobaroncini@gmail.com