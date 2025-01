Nello Scuderi, Presidente di Rivoluzione Rheggio 743 a.C: “piazza del Popolo appartiene ai cittadini, non all’arbitrio del Sindaco”

“Reggio Calabria sta assistendo all’ennesima prova di arroganza e disinteresse da parte dell’Amministrazione Comunale, con una decisione che rischia di cancellare uno dei simboli storici della nostra città: il mercato di Piazza del Popolo”.

Ha attaccato così il Presidente di Rivoluzione Rheggio 743 a.C., Nello Scuderi, commentando la polemica che in questi giorni si sta scatenando contro una Giunta Comunale che, ancor prima di tendere l’orecchio verso la volontà della cittadinanza, si arroga il diritto di imporre la chiusura definitiva di questo importante spazio economico e sociale.

“Come Presidente del movimento Rivoluzione Rheggio 743 a.C., non posso che unirmi alla voce di protesta dei cittadini e degli operatori economici, vittime di una gestione autoritaria che distrugge senza costruire alternative.

Piazza del Popolo non è solo un mercato, ma un tessuto vivo della città, un luogo che, per generazioni, ha rappresentato lavoro, dignità e sostentamento per decine di famiglie” ha proseguito il Dott. Scuderi.

“L’Amministrazione Falcomatà, già tristemente nota per la mancanza di visione e capacità amministrativa, dimostra ancora una volta di essere sorda alle esigenze della comunità.

Mentre Reggio Calabria crolla sotto il peso di problemi ben più gravi, il Sindaco e la sua Giunta preferiscono concentrarsi su provvedimenti calati dall’alto, come la trasformazione del mercato in un parcheggio.

Una scelta che spezza il legame storico tra questa piazza e i suoi lavoratori, senza alcun confronto democratico con la cittadinanza.”

“Senza contare le accuse mosse agli ambulanti di agire nell’illegalità: accuse che scadono nell’oltraggioso se si considera che, questi stessi commercianti nel 2018 hanno partecipato e vinto un regolare bando comunale, rimanendo però abbandonati e ignorati dall’Amministrazione per anni!” ha puntualizzato il Presidente del movimento.

“Paradossale, quindi, che oggi si parli di ‘legalità’ per giustificare un atto di pura distruzione, che impoverisce ulteriormente il tessuto economico della città!”.

“La situazione è ormai insostenibile: motivo per cui, in qualità di Presidente di Rivoluzione Rheggio 743 a.C., insieme a tutti gli iscritti, saremo al fianco dei cittadini e dei commercianti per sostenerli anche in questa raccolta firme a sostegno dell’attività mercatale di Piazza del Popolo!

Altresì faremo pressioni affinché venga garantito il rispetto dei diritti dei lavoratori e la trasparenza nell’azione amministrativa.

È inaccettabile che il Sindaco continui a trovare scuse per non affrontare direttamente i problemi, addirittura arrivando a disertare la Commissione Controllo e Garanzia, convocata dal Presidente Massimo Ripepi questo martedì, mancando di rispetto a tutte le istituzioni, ai cittadini e alla Città !” ha puntualizzato Scuderi.

“Piazza del Popolo appartiene ai cittadini, non all’arbitrio del Sindaco o della sua Giunta. Come movimento, sosteniamo la proposta di Massimo Ripepi quale soluzione alternativa all’attuale distruzione: una visione che contempli il mantenimento del mercato durante le ore mattutine, seguito da attività culturali e ricreative nelle ore serali, in linea con quanto avviene nelle più importanti città italiane.

Solo attraverso il dialogo e la partecipazione si può dare un futuro a Piazza del Popolo, un luogo che deve continuare a essere il cuore pulsante di Reggio Calabria.” – ha concluso il Presidente di Rivoluzione Rheggio 743 a.C. Nello Scuderi.