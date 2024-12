“Niente su di noi, senza di noi”: un grido che risuona forte nel mondo

Oggi, 3 dicembre, si celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, una data che segna un punto fermo nel calendario mondiale per riflettere sui diritti e l’inclusione di milioni di individui. Istituita nel 1992 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, questa giornata rappresenta un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere azioni concrete per un futuro più equo e accessibile per tutti.

Lo slogan di quest’anno, “Niente su di noi, senza di noi”, è un potente richiamo all’autodeterminazione delle persone con disabilità. Una frase che connota con forza i concetti di partecipazione, rappresentanza e inclusione, invitando le persone con disabilità a essere protagoniste attive della loro vita e della società.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, nel suo ultimo rapporto, ha sottolineato i progressi compiuti negli ultimi anni per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità a livello globale. Tuttavia, ha anche evidenziato le sfide ancora da affrontare e le aree in cui è necessario intensificare gli sforzi. Tra queste, l’accessibilità ai servizi, l’eliminazione delle barriere architettoniche e culturali, e la promozione dell’uguaglianza di opportunità.

La strategia delle Nazioni Unite sulle disabilità rappresenta una roadmap fondamentale per un futuro più inclusivo. Un documento che afferma che l’inclusione della disabilità è parte integrante e indivisibile di tutti i diritti umani.

In Italia

Anche in Italia, le istituzioni e le associazioni si impegnano ogni giorno per promuovere i diritti delle persone con disabilità. Il Garante per i diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari, ha recentemente rilasciato un comunicato stampa in cui sottolinea l’importanza di una società più inclusiva e accessibile.