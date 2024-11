Nota del senatore Francesco Garofalo, presidente del Centro Studi “Giorgio La Pira” di Cassano All’Ionio

“Prendo atto che il Senatore Ernesto Rapani, nel quadro del miglioramento dei collegamenti verso il nord, propone alla Regione Calabria di sollecitare l’istituzione di un raccordo Frecciarossa Sibari Milano, facendo arretrare il treno che parte alle 6.38 da Metaponto e raggiunge il capoluogo lombardo alle ore 14.50.

Mi rendo conto, che è più facile chiedere l’arretramento di un treno già in esercizio. In questi giorni, mi sto battendo per l’istituzione di un Frecciarossa Sibari – Paola – Salerno – Napoli – Roma – Firenze – Bologna – Milano. Questo nuovo collegamento, richiederebbe uno sforzo finanziario da parte della Regione Calabria. Ma questi costi, sarebbero compensati dal fatto che da Sibari collegandoci con Milano, avremmo due corse in orari diversi per Salerno, Napoli, Roma, Firenze e Bologna. Il collegamento Via Metaponto, indubbiamente collegherebbe Sibari con Milano, ma per Salerno, Napoli etc, si registrerebbe una sovrapposizione di orari in mattinata con il Sibari Bolzano. Inviterei l’amico Rapani, che ringrazio per l’attenzione mostrata, a valutare l’opportunità di migliorare la sua proposta, chiedendo uno sforzo maggiore alla Regione Calabria”.

È quanto ha dichiarato Francesco Garofalo, presidente del Centro Studi “Giorgio La Pira” di Cassano All’Ionio.