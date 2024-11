Nuovo registro rifiuti “Rentri”: webinar informativo ClAAI PMI unite – Calabria

In vista dell’avvio di metà dicembre delle procedure legate all’introduzione del nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti “RENTRI” si è svolto ieri 26 novembre il secondo appuntamento informativo della Confederazione artigiani CLAAI dell’area metropolitana di Reggio Calabria. A distanza di pochi giorni dall’evento fisico tenutosi a Gioia Tauro presso i locali del sindacato MCL, l’azione informativa rispetto all’importante adempimento, che andrà in teoria a semplificare la tracciabilità dei rifiuti dei soggetti individuati e disciplinati dal D.lgs 152/2026 e dal Decreto 59/2023, è proseguita online attraverso un webinar tematico tenuto dai responsabili, professionisti del settore, dello Sportello Ambiente, Lavoro & Sicurezza della CLAAI PMI UNITE di Taurianova. All’incontro hanno partecipato aziende e consulenti interessati a comprendere gli obblighi e il funzionamento del nuovo registro elettronico che ha di fatto sostituito il mai pienamente operativo sistema SISTRI primo tentativo istituzionale di monitoraggio telematico dei rifiuti.

Sono state, inoltre, prese in considerazione tutte le osservazioni preventive da parte dei partecipanti e considerato il protocollo d’intesa tra le associazioni di categoria tra le quali CLAAI e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica verrà assicurato un pronto e tempestivo monitoraggio sulle eventuali criticità che dovessero emergere nei mesi a venire.

Il prossimo appuntamento informativo previsto per i primi giorni di dicembre verterà principalmente sulle modalità operative di registrazione e di gestione del RENTRI nonché sulle opportunità di assistenza che la CLAAI potrà mettere in campo al servizio degli operatori economici del territorio. Antipasqua: “Riteniamo importanti queste iniziative che permettono alle PMI di poter seguire dalla propria azienda momenti formativi e informativi che riguardano normative di interesse nazionale”