Con Coccole Books Vincenzo Padula diventa autore per ragazzi

BELVEDERE MARITTIMO (CS), giovedì 13 novembre 2024 – Affidare alle nuove generazioni di lettori la conoscenza e la memoria degli scrittori calabresi riconosciuti, per l’attualità del messaggio contenuto nelle loro pagine, come maestri della letteratura universale, può contribuire a formare cittadini consapevoli dello straordinario patrimonio culturale della terra in cui vivono. È, questa, la sfida che la casa editrice indipendente Coccole Books continua ad abbracciare attraverso il primo e unico albo illustrato dedicato al racconto de La Notte di Natale di Vincenzo Padula che diventa, magicamente, autore per ragazzi.

SUCCESSO PER EDIZIONE 2024 FESTIVAL DEL LIBRO PER RAGAZZI DI ACRI

Il successo dell’edizione 2024 del Festival del Libro per ragazzi di Acri, all’interno del più prestigioso Premio Vincenzo Padula, conclusosi nei giorni scorsi – sottolinea Ilario Giuliano, editore della casa editrice di Belvedere Marittimo, da 20 anni specializzata nella letteratura per ragazzi e bambini – rappresenta un ulteriore tassello rispetto all’attenzione, alla curiosità e all’interesse che l’opera sta riscuotendo non solo in Calabria ma in giro per l’Italia. Basti pensare – aggiunge – che su 3000 copie stampate ne restano poco più di un centinaio.

L’IMPORTANZA DELLE IMMAGINI PARLANTI PER EDUCARE A CULTURA LIBRO

La tre giorni di incontri con gli autori Fabiana Sarcuno da Milano, Dino Ticli da Lecco, Carolina d’Angelo da Bologna e Daniela Valente, direttore ed autrice per Coccole Books, ospitata a Palazzo Sanseverino-Falcone, ha coinvolto gli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e si è concluso con l’incontro formativo dal titolo LE IMMAGINI PARLANTI curato da Lucia Scuderi, famosa illustratrice che ha dato forma e colore all’albo illustrato La Notte di Natale.

A FINE NOVEMBRE PRESENTAZIONE IN SICILIA

Presentato alla presenza di 250 docenti, in anteprima ad Acri, in occasione di un evento ad hoc promosso in collaborazione con la Fondazione Padula, guidata dal presidente Giuseppe Cristofaro, che sottolinea il valore della sinergia finalizzata a promuovere la conoscenza dell’Autore calabrese e successivamente al Salone del Libro di Torino, l’Albo Illustrato sarà protagonista di una serie di iniziative che toccheranno anche la Sicilia: sabato 30 novembre sarà presentato a Zafferana Etnea ed il primo dicembre a Giarre e Sant’Alfio, in provincia di Catania.

IL 4 DICEMBRE AL MUSEO DEI BRETTI E DEGLI ENOTRI DI COSENZA

Gemma della letteratura calabrese che adatta il linguaggio poetico del dialetto popolare al mondo, abbracciando la tenerezza, le bellezze del creato e la meraviglia di una notte straordinaria in una Calabria ricca di emozioni, l’opera di Padula nella sua versione illustrata, sarà presentata il prossimo mercoledì 4 dicembre a Cosenza al Museo dei Bretti e degli Enotri. Coordinati dalla delegata alla cultura Antonietta Cozza, all’evento, in programma per le ore 16, dopo gli indirizzi di saluto del Sindaco Franz Caruso interverranno Loredana Giannicola, dirigente Ambito territoriale di Cosenza, Angela Costabile, docente Unical, Giuseppe Cristofaro, presidente della Fondazione Vincenzo Padula, l’assessore alla cultura del comune di Acri Mario Bonacci, l’autrice e direttore editoriale di Coccole Books e l’editore di Coccole Books.

E POI SPECIALE CONCERTO DI NATALE NELLA BASILICA DI SANT’ANGELO D’ACRI

Domenica 15 dicembre la città di Acri ospiterà uno speciale concerto di Natale nella Basilica di S.Angelo e successivamente la presentazione del libro illustrato che potrà essere sia letto che ascoltato. Con la prefazione di Maria Rita Parsi, l’Albo, infatti, nella sua versione cantastorie ha la voce narrante di Fabio Curto. In sottofondo la ninnananna intonata dal soprano Francesca Donato è accompagnata dalla chitarra di Salvatore Reale. –

(Fonte: Coccole Books – Belvedere Marittimo – Cs – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).