Ospedale di Cariati, servizio di neuropsichiatria riattivo dal 19 novembre

Servizio di neuropsichiatria all’Ospedale Cosentino di Cariati, il medico è stato assegnato ed ha preso servizio lo scorso 19 novembre. La dottoressa Mimma Puntorieri garantirà, quindi, le prestazioni 2-3 volte al mese: ogni primo, terzo ed eventualmente quinto martedì del mese e per 10 ore giornaliere.

È quanto fa sapere il presidente della terza commissione sanità del Consiglio regionale Pasqualina Straface che, proprio in virtù dell’importanza che il servizio riveste per tante famiglie del territorio si è ripetutamente interfacciata con l’Asp di Cosenza per tenersi costantemente aggiornata sulla sua riattivazione dopo la temporanea sospensione.

La presidente Straface coglie, inoltre, l’occasione per informare che per sopperire alla carenza di figure professionali specializzate tanto in neuropsichiatria che in neuropsicomotricità, nei primi giorni dell’imminente dicembre, l’Asp di Cosenza guidata da Antonello Graziano provvederà a pubblicare l’avviso di reclutamento del personale per garantire sul territorio prestazioni di qualità.