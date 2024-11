Ospedale Sibaritide, Trotta visita il cantiere incendiato: “La mia solidarietà a un esempio di buona Calabria”

Stamani il Segretario Generale Cgil Calabria Gianfranco Trotta si è recato nel cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide, oggetto nei giorni scorsi di un incendio sulla cui natura sono in corso indagini.

Trotta, affiancato dal Segretario Generale Fillea Cgil Calabria Simone Celebre, dal Segretario Generale Cgil Pollino Sibaritide Tirreno Giuseppe Guido e dal Segretario Generale Fillea Cgil Pollino Sibaritide Tirreno Giuseppe De Lorenzo, ha espresso solidarietà ai lavoratori per quanto accaduto e ha fatto visita al sito.

“Si tratta – ha affermato – di un sito produttivo con una rilevanza sociale visto che qui sta per nascere una struttura ospedaliera sulla cui urgenza e sui cui ritardi di completamento più volte abbiamo acceso i riflettori. La Calabria ha bisogno di portare a termine gli ospedali la cui costruzione è ferma o in corso da anni, la Calabria ha bisogno di servizi e di strutture adeguate se si vuole porre un freno alla parabola discendente che da tempo accompagna la sanità regionale”.

“In questo cantiere ci sono buone relazioni sindacali e industriali, è un esempio di buona occupazione ed è bene ribadirlo perché la Calabria non è solo sfruttamento e caporalato. Ecco perché è mia intenzione visitare anche altri siti produttivi per conoscere e fare conoscere la buona Calabria che lavora ribadendo – sottolinea Trotta – che la Cgil continuerà a promuovere salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e a vigilare per condizioni lavorative che mettano al primo posto la dignità e i diritti dei lavoratori”.