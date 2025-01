Panettone con Uva Duraca: Il Gusto Autentico della Calabria

di Nicoletta Toselli

Nel suggestivo borgo cosentino di Verbicaro, incastonato nel cuore della Calabria, prende vita un’eccellenza dolciaria che unisce tradizione e innovazione: il panettone con uva duraca. Questo dolce natalizio, reinterpretato con un ingrediente simbolo del territorio, rappresenta un’esperienza gustativa unica, capace di raccontare le radici di questa terra attraverso il sapore.

L’uva duraca, varietà autoctona di Verbicaro, è da sempre una delle protagoniste della produzione vinicola locale. Nota per la sua dolcezza naturale e l’intenso aroma, questa uva speciale si presta perfettamente anche alla lavorazione in pasticceria. Essiccata con cura, conserva intatte le sue proprietà organolettiche, donando ai dolci una nota distintiva e avvolgente.

Dalla creatività dei maestri pasticceri locali nasce un panettone che unisce la tradizione italiana alla valorizzazione dei prodotti a chilometro zero. Morbido, profumato e arricchito dai toni caldi dell’uva duraca, questo dolce diventa il simbolo perfetto della capacità artigianale e della passione di Verbicaro per la gastronomia di qualità.

Tra le eccellenze spicca la produzione artigianale della Pasticceria Millevoglie, dove D’andrea Salvatore Andrea, con sapienza e dedizione, dà vita a panettoni unici che raccontano la storia e l’identità del territorio.

Il panettone con uva duraca non è solo un dolce, ma un viaggio nel cuore della Calabria. Questa creazione gastronomica offre un’opportunità per rilanciare i prodotti locali e promuovere Verbicaro come meta di turismo enogastronomico. La combinazione tra una tradizione dolciaria così iconica e l’utilizzo di ingredienti locali dimostra come l’innovazione possa convivere con l’identità culturale di un territorio.

Disponibile nella Pasticceria Millevoglie di Verbicaro (CS) e in punti vendita selezionati, il panettone con uva duraca è la scelta perfetta per chi desidera un regalo genuino e raffinato. Ideale per arricchire le tavole natalizie o sorprendere con un prodotto autentico e legato alle radici calabresi.

Verbicaro, ancora una volta, si conferma custode di eccellenze che trasformano la semplicità in autentici simboli di tradizione e passione.