Parco dei Tauriani di Palmi, torna “Echi Italici” tra storia, gusto e teatro

Dopo il successo della prima edizione, torna, domenica 27 ottobre 2024 al Parco Archeologico dei Tauriani “A. De Salvo” di Palmi, “Echi Italici”, evento esperienziale che trasporterà i presenti in un affascinante viaggio nella storia dell’antica Taureana. L’originalità di Echi Italici II sta nella sua poliedricità, che passa dalla rievocazione storica, alla degustazione, alla guida turistica, al teatro e alla riflessione su temi civili. L’evento gratuito, promosso dal Comune di Palmi, Palmi Viva e con il contributo della Regione Calabria, inizierà al mattino a partire dalle ore 10, con l’apertura di un’area espositiva che attraverso laboratori didattici, introdurrà i visitatori al mondo del popolo Italico dei Tauriani. Dei figuranti rievocheranno, con minuziosi particolari, usi e costumi dei Tauriani, come l’estrazione, monetizzazione e utilizzo della pece. Non mancherà il riferimento ai Romani, di cui il popolo Italico ebbe la protezione dal 1 sec. a.C.: verrà allestito infatti un accampamento romano, con tende (o contubernia) e un’esposizione di armature dell’epoca.

Nel pomeriggio, dalle 15:30 nel Parco prenderanno vita realistiche rappresentazioni storiche di riti d’iniziazione di giovani Tauriani, e poi ancora battaglie simulate, prove di forza, e la rappresentazione di un matrimonio.

Quindi, dalle 16:30 si aprirà l’ArcheoFood con degustazione di pietanze ricavate dai ricettari dell’Antica Roma riprodotti dall’archeologa Enza Zappone. Il convivio sarà estremamente curato, con una tavola imbandita e suppellettili ispirati all’età romana, oltre ad immagini rievocative della cena romana.

A conclusione dell’evento, la rappresentazione teatrale “Velelia e Tita”, di Officine Ioniche Arti con scritto dall’autrice reggina Katia Colica. La drammaturgia, ispirata al romanzo storico di Antonio Magazzù, che a sua volta si basa su reali rinvenimenti archeologici del luogo, è un dialogo tra due donne di epoche diverse, interpretate da Maria Milasi e Kristina Mravcova che si confrontano su tematiche attuali come la politica e l’integrazione. Lo spettacolo, che vede anche la partecipazione di Americo Melchionda, aiuterà a ribadire quanto sia importante la figura femminile in tutte le società, e non solo nell’Antica Taureana.

Nella mattinata potrà inoltre essere possibile visitare il Parco con visite guidate a cura del Movimento San Fantino

Deborah Serratore