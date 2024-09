Pasqualina Straface confermata presidente della Terza Commissione Sanità e Attività sociali, culturali e formative del consiglio regionale

Rinnovo delle commissioni del Consiglio Regionale, nel corso dell’Assemblea convocata per oggi (lunedì 23 settembre) a Palazzo Campanella, Pasqualina Straface è stata confermata presidente della terza commissione sanità e attività sociali, culturali, formative.

Ringrazio dichiara il Presidente il capogruppo consiliare di Forza Italia Michele Comito e tutti i consiglieri di maggioranza che mi hanno confermata, per la fiducia riposta nella mia persona e soprattutto nell’azione che insieme abbiamo portato avanti fino ad oggi su tutte le questioni che ci hanno visti protagonisti nell’ambito delle materie di competenza della Commissione, in particolare sulla grande questione e partita della riorganizzazione della risposta sanitaria e della piena garanzia del diritto alla salute per i nostri concittadini.

Siamo sicuri aggiunge la Straface di poter continuare a portare avanti con la stessa determinazione e con lo stesso entusiasmo e semmai di poter intensificare, anche insieme al contributo dei colleghi della minoranza, il percorso importante, che io ritengo virtuoso, avviato negli anni scorsi e che ci ha visto sia attenti interlocutori rispetto a tutte le istanze ed esigenze emerse in tutte e cinque le province calabresi, sia soggetti propositivi in termini di attività legislativa rispetto a tutte quelle sono e saranno le progettualità e le prospettive di sviluppo sociale e culturale della nostra regione.