Per i primi 10 del Premio Ausonia riconoscimento a Gigi D’Alessio, Renga, Nek ed Achille Lauro

Per il decennale (2015-2024) della Mostra delle Arti cambiano le modalità, si stringono e rafforzano nuove sinergie, ci si muove sul territorio, si spazia in nuovi ambiti diversi dal teatro, ma non gli obiettivi: promuovere l’arte ed il talento.

Nasce da queste premesse, da questa storia e identità e con questo spirito la collaborazione tra il Premio Ausonia, creatura brillante e di qualità di Antonio Maria D’Amico con Jonio Music Festival, importante contenitore di eventi promosso da Il Sentiero Sostenibile, presieduto da Andrea Campana con la direzione artistica di Christian Merli e che si fa evento negli eventi: gli artisti si esibiscono e vengono premiati mentre negli anni passati erano semplici ospiti.

Realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato, il prestigioso riconoscimento che si avvale del sostegno prestigioso di Poste Italiane e di numerose altre partnership è stato già affidato nelle mani di Gigi D’Alessio, per la categoria Cantautore.

Straordinariamente partecipato ed emozionante. Può essere sintetizzato così l’evento che ha inaugurato la rassegna Jonio Music Festival e la decima edizione del Premio Ausonia.

Il cantautore partenopeo ha voluto dedicare il brano Fra (scritto per il figlio Francesco) al promoter calabrese, prematuramente scomparso, Roberto Iacobino, al quale lo legavano sentimenti di stima ed affetto tanto da considerarlo un fratello, oltre che rapporti di lavoro.

Come spesso succede ai suoi concerti, la musica di D’Alessio ed in particolare le note di SI TI SAPESSE DICERE, ha fatto da sfondo ad un’originale e plateale proposta di matrimonio con tanto di inchino ed anello.

Il Premio Ausonia sarà consegnato sempre nell’ambito della rassegna Jonio Music Festival a Francesco Renga e Nek che saliranno insieme per il loro tour Dolcevita sul palco dell’Anfiteatro Maria De Rosis il prossimo lunedì 19 agosto e ad Achille Lauro che raccoglierà la staffetta mercoledì 21. È l’unica data in Calabria per entrambi gli appuntamenti.

La tappa a Cariati prevede la visione dei cortometraggi finalisti del concorso cinematografico, talk con attori calabresi e workshop.

La decima edizione del Premio Ausonia di chiuderà domenica 25 con IL GALA NAZIONALE PREMIO AUSONIA.