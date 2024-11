Polizia locale Reggio Calabria. Negli ultimi giorni denunce e arresti

Sempre nel medesimo solo operativo, nei giorni scorsi a seguito di un servizio svolto nell’ambito del piano nazionale e transnazionale focus n’drangheta in località Arghillà, la Polizia Locale ha deferito 9 persone per occupazione aggravata di immobile, *sette dei quali sono stati tratti in arresto* per furto aggravato di energia elettrica in collaborazione con personale della Polizia di Stato previo intervento dei tecnici Enel.

Nella giornata di ieri infine , a seguito di specifiche attività anche di laboratorio, sono stati denunciati due soggetti per aver causato incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica. Uno dei due soggetti ha fatto registrare un tasso alcolemico di ben 5 vote superiore ai limiti di legge.

I servizi sia in materia polizia stradale che di tutela del patrimonio continueranno anche nei giorni a seguire.