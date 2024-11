Praia a Mare, l’ex sindaco Praticò denuncia lo smantellamento dell’ospedale

Praia a Mare 11novembre 2024 – L’ex sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò, lancia l’allarme sulle sorti dell’ospedale locale, denunciando una serie di provvedimenti adottati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e dalla Regione Calabria che, a suo avviso, rischiano di depotenziare gravemente la struttura. Attraverso una lettera aperta ai cittadini, Praticò ripercorre le tappe di una battaglia legale contro i DCA (Decreti del Commissario ad Acta) n. 51/2022 e n. 198/2023, che secondo il Comune avrebbero soppresso reparti essenziali e ridotto i posti letto dell’ospedale di Praia a Mare. “Il Consiglio di Stato – scrive Praticò – ha ribadito con l’Ordinanza n. 08915/2024 la non conformità di questi provvedimenti rispetto a quanto stabilito dalle precedenti sentenze n. 2576/2014, n. 2968/2015, n. 153/2017 e n. 384/2022”. Di qui la decisione del massimo organo amministrativo di sostituire il Commissario ad Acta Roberto Occhiuto, ritenuto “omissivo”, con il Direttore Generale della Direzione Salute del Ministero. L’ex sindaco denuncia inoltre come, nonostante le quattro ordinanze del Consiglio di Stato che richiedevano chiarimenti, nessuno degli enti coinvolti (Presidenza del Consiglio, Ministero della Salute, ASP di Cosenza, Regione Calabria) si sia presentato alle udienze. Praticò non risparmia critiche nemmeno all’attuale amministrazione comunale, rei di aver fatto trionfalistiche dichiarazioni sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, ignari delle gravi carenze evidenziate dal Consiglio di Stato. “Sindaco, ora Lei non si è reso conto che quelle sue affermazioni sono contro a quanto approvato dal Commissario Giudiziale Dott. Sciabica”, scrive l’ex primo cittadino. In conclusione, Praticò esprime fiducia nell’operato del nuovo Commissario ad Acta, auspicando che il suo intervento possa finalmente ripristinare i servizi essenziali e la piena operatività dell’ospedale di Praia a Mare, “nell’interesse dei Cittadini”. Una denuncia forte e circostanziata, che fa luce su una vicenda complicata e dai risvolti inquietanti per il futuro della sanità in un territorio già duramente provato.