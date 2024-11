“Se mi ascolti il cuore”: Scalea celebra l’autismo e l’inclusione

Un convegno per ascoltare i cuori e comprendere le diversità

Scalea si prepara ad ospitare un importante evento dedicato all’autismo. Giovedì 14 novembre, a partire dalle ore 15, il Centro Donna “Roberta Lanzino” aprirà le sue porte a un convegno che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità sull’autismo e promuovere l’inclusione.

Il tema centrale dell’incontro sarà racchiuso nella frase “Se mi ascolti il cuore, vedrai il mondo dal mio punto di vista”, un invito a mettersi nei panni di chi vive con questa condizione e a comprendere le loro esigenze e le loro prospettive.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti di diverse discipline: psicologi, neuropsichiatri, logopedisti e pediatri si alterneranno sul palco per offrire un quadro completo e aggiornato sull’autismo. Ma non mancheranno le testimonianze di chi lavora a stretto contatto con le persone, come gli insegnanti e gli operatori del mondo dell’associazionismo.

Un ruolo di particolare rilievo sarà quello di Teresa Di Marco, presidente dell’associazione “Dimmi A”, che porterà la sua esperienza e la sua passione per la causa.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, e del vicesindaco Annalisa Alfano, a dimostrazione dell’attenzione che l’amministrazione comunale rivolge a questa tematica.

A fare gli onori di casa sarà invece la presidente del Centro Donna, Wioletta Witek.

La giornalista Nicoletta Toselli avrà il compito di moderare i lavori e guidare il pubblico attraverso un percorso di conoscenza e riflessione.

Il convegno rappresenta un’occasione unica per:

approfondire la conoscenza: grazie agli interventi degli esperti, sarà possibile acquisire informazioni aggiornate sulle caratteristiche , sulle sue cause e sulle possibili terapie e ascoltare le voci di chi vive con l’autismo: le testimonianze dirette delle persone e dei loro familiari permetteranno di comprendere meglio le loro esperienze e le loro difficoltà.

Importante l’opportunità di promuovere l’inclusione: l’evento vuole essere un momento di confronto e di sensibilizzazione per favorire un’integrazione sempre più completa delle persone nella società.

L’invito è rivolto a tutti: cittadini, professionisti, associazioni, scuole.

Partecipare al convegno significa contribuire a costruire una comunità più accogliente e inclusiva per tutti.