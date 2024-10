Presentata nelle scorse ore a Cosenza la prima edizione del festival “Giallo&Noir”

È stata presentata alla stampa, stamane, la prima edizione del “Giallo&Noir” festival previsto per il 25 e 26 ottobre al palazzo della Provincia, a Cosenza. Storia e storie, gialli e racconti, autori e giornalisti da tutta Italia.

Nella bellissima libreria Mondadori di Cosenza, a piazza XI settembre, la presentazione del programma a cura del direttore artistico, Cristina Marra, insieme a Laura Papa direttrice editoriale di Giallo China ed al giornalista Francesco Mannarino. “Giallo& Noir” è organizzato dall’associazione culturale “Istituto Lux Solis”.

Tantissimi gli ospiti nazionali attesi in città. I disegnatori Gaspare Orrico, Marco Serravalle, Giulia Biondino ed Gabriella Genisi autrice dei romanzi dai quali è stata tratta la fortunata serie TV, su Rai1, di Lolita Lobosco.

E poi, ancora, Vito Bruschini autore di “Miserere attentato al Vaticano” e “Un tempo per amare un tempo per morire”, Vincenzo Giordano disegnatore di “Miserere” ed anche il noto giornalista Rai e documentarista Paolo di Giannantonio.

Previsti diversi incontri, tra cui quelli con il disegnatore di Giallo China e Lavieri edizioni Gianfranco Vitti, con Alessandro Maurizi autore di “Gli invisibili di san Zeno” ed Assunta Morrone, con Giancarlo Piacci autore di “Nostra signora dei fulmini”.

Grande attesa infine per Wulf Dorn, per la prima volta in Calabria, scrittore tedesco di fama internazionale, considerato il maestro dello psicothriller.

Al Palazzo della Provincia spazio anche alla mostra “Nuvole gialle” a cura di Giallo China che comprende 30 illustrazioni: 8 tavole originali dai volumi Giallo China e 22 illustrazioni di grandi autori italiani tra cui Luca Raimondo, Elisabetta Barletta, Giuseppe Candita, A. Scacchia.

Nel corso della conferenza stampa, il regista Gianfranco Confessore ha annunciato l’anteprima nazionale de “La sacra lampada e il tesoro di Alarico”, trailer del docufilm Menorah Esodo 25, insieme all’attrice Emilia Iannuzzi e ad Ermanno Reda, Alberto Celestino e Pierandrea Dotto.

Il programma, gli orari, le interviste e tutte le novità di “Giallo&Noir” festival possono essere consultate attraverso i canali social dell’evento.

Cresce l’attesa ed aumenta la suspense per uno degli appuntamenti più attesi di sempre.