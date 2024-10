«Il Programma straordinario per il rifacimento delle strade cittadine “Strada facendo”, presentato a palazzo san Giorgio è un’altra promessa mantenuta dall’Amministrazione comunale e dal sindaco Giuseppe Falcomatà».

A dichiararlo è il consigliere comunale di Italia Viva Giovanni Latella.

«Un percorso partecipato e condiviso da tutta la maggioranza comunale che, come ha sottolineato il sindaco, attua una parte importante del programma dell’Amministrazione comunale che vuole assegnare una priorità specifica al tema dei servizi essenziali per la cittadinanza.

Dopo il periodo del piano di rientro, che per dieci anni ha ingessato il Comune e ridotto la possibilità di programmare i fondi ha aggiunto Latella attuare la rimodulazione dei mutui è da considerare una precisa scelta politica, perché l’Amministrazione ha scelto di indirizzare venti milioni di euro della programmazione alla riqualificazione delle strade e dei sottoservizi. Siamo riusciti ad accedere alla misura perché solo da un anno possiamo effettuare spese ad investimento».

«Questo ha consentito di individuare delle risorse importanti ha spiegato Latella e, di conseguenza, tante sono state le strade interessate agli interventi finora realizzati: da Catona, a Mosorrofa, fino a Santa Venere, per non parlare di Reggio Campi e del Centro storico. In questo momento sono in corso interventi a Pentimele, Catona, Pellaro, Bocale.

E, soprattutto, si tratta di un lavoro che non finisce in quanto è in atto la fase successiva di programmazione. Se si guarda alle zone interessate si può facilmente verificare che gli interventi hanno interessato tutta la città, con particolare riguardo alle periferie. In questo modo abbiamo cercato di andare incontro alle richieste dei cittadini delle zone più distanti dal centro».

«Un dato ulteriore da sottolineare ha concluso il consigliere è che questo lavoro di rifacimento del manto stradale, che consentirà di superare il decadimento del manto stradale rispetto anche all’intensità di percorrenza che hanno queste strade libererà una serie di risorse destinate alla società Castore per manutenzione e che, quindi, potranno essere utilizzate per altro».