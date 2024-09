Reggio Calabria, Polizia Locale: continua incessante il controllo per le feste mariane

A seguito dei dispositivi di controllo implementati dalla Polizia locale nella sola giornata di ieri gli agenti di viale Aldo Moro hanno denunciato per vari reati ( att..650 c.p. e bloco stradale) i all’autorità giudiziaria 8 perone. Le attività finalizzate precipuamente ad impattare le numerose irregolarità che si registrano in città in occasione delle festività settembrine hanno consentito di sanzionare 10 commercianti per vendita o occupazione del suolo irregolare per un totale di 8000 euro. Sequestrate inoltre circa 100 borse contraffàtte riproducenti le griffe della moda più famose ( Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci).

Anche ieri l’ausilio e la presenza della Polizia Locale è stata determinante nel ritrovamento di una bambina di sette anni che era sfuggita al controllo della madre presso la giostre di Pentimele. Grazie ad una rapida ed efficiente risposta proattiva, le pattuglie, con l’ausilio della sala operativa, hanno potuto rintracciare la madre della minore in stato di forte agitazione.