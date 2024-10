Rende celebra la poesia e la memoria: premiati i migliori poeti al “Memorial Guerino Cittadino”

La città di Rende si è vestita a festa per celebrare la poesia e la memoria. Sabato pomeriggio, nella suggestiva Sala Tokjo del Museo del Presente, si è svolta la dodicesima edizione del Premio Internazionale di Poesia “Memorial Guerino Cittadino”, un riconoscimento prestigioso che ogni anno attira poeti da ogni parte d’Italia e del mondo.

L’evento, organizzato dall’Associazione GueCi con il patrocinio del Comune di Rende e di WikiPoesia, ha visto una partecipazione numerosa di appassionati e curiosi. La cerimonia è stata aperta dalle note dell’arpa suonate da Caterina Loizzo dell’Accademia Salfi, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Il Premio “Memorial Guerino Cittadino” nasce con l’intento di ricordare Guerino Cittadino, vittima di malasanità, e tutte le persone che hanno subito ingiustizie simili. Come ha sottolineato Anna Laura Cittadino, presidente dell’Associazione GueCi e figlia di Guerino, “Non possiamo dimenticare le vittime di malasanità, un problema ancora troppo diffuso nel nostro Paese”.

Il premio, che nel 2015 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, rappresenta un importante riconoscimento per la poesia e un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi cruciali come la salute e la giustizia. Durante la cerimonia sono stati premiati i migliori poeti nelle diverse sezioni del concorso, tra cui la poesia in lingua italiana, in vernacolo e quella a tema libero. Una giuria di esperti ha selezionato i vincitori fra le numerose opere pervenute.

Il Premio “Memorial Guerino Cittadino” si conferma un appuntamento fisso per gli amanti della poesia e un’occasione per riflettere su temi importanti. L’Associazione GueCi, con il suo impegno costante, contribuisce a tenere viva la memoria di Guerino Cittadino e a promuovere la cultura e l’arte nella nostra comunità.

Nicoletta Toselli