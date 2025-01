Riapre la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” dopo la chiusura per maltempo

San Nicola Arcella (CS), 15 gennaio 2025 – È stata riaperta oggi, 15 gennaio, la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in località San Nicola Arcella, a seguito della chiusura provvisoria disposta ieri, 14 gennaio, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La chiusura era stata necessaria per garantire la sicurezza degli utenti della strada, dopo che forti raffiche di vento avevano sollevato preoccupazioni circa la stabilità del viadotto “Canal Grande”.

Le condizioni atmosferiche, che avevano messo a rischio l’incolumità dei veicoli in transito, hanno spinto l’ANAS ad adottare un provvedimento precauzionale per evitare possibili incidenti. La chiusura aveva riguardato tutti i veicoli, ad eccezione di ATV e ATVC 35, che sono stati autorizzati a percorrere un itinerario alternativo attraverso il vecchio tracciato della ex SS18, oggi SP 1, con uscita a San Nicola Arcella e rientro sulla SS18 in località Vannefora, presso il villaggio Arcomagno.