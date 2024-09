Riflessione del Consigliere metropolitano Giuseppe Marino

“Martedì mattina, in cattedrale, nel corso della intensa liturgia pontificale durante la quale l’Amministrazione comunale ha offerto il tradizionale cero votivo a Santa Maria Madre della Consolazione, l’Arcivescovo metropolita Fortunato Morrone ha lanciato un messaggio molto forte ai gruppi dirigenti della città, invitandoci ad immaginare un percorso di dialogo concreto ed uno spazio condiviso di confronto e lavoro, per impegnarci insieme cito testualmente su uno o più punti per il bene di tutti coloro che abitano i nostri territori, fino ad arrivare a segni tangibili dell’evento giubilare anche nella nostra città.

Il Vescovo, iniziando la Sua riflessione dal “rivoluzionario” brano evangelico delle beatitudini, ci ha invitato ad essere coraggiosi costruttori di speranza, seguendo il sentiero tracciato dalla Conferenza Episcopale Italiana nel corso della recente Settimana sociale di Trieste”.

Così in una nota il Consigliere metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Marino risponde al messaggio pronunciato dall’Arcivescovo Fortunato Morrone in occasione del suo discorso durante la cerimonia ufficiale di consegna del Cero Votivo da parte della civica amministrazione in Cattedrale.

“Credo aggiunge Marino che la proposta dell’Arcivescovo sia molto concreta e sfidi sul piano della maturità i “gruppi dirigenti” della nostra città: politici, amministratori, dirigenti, Comune, Città metropolitana, Regione, Azienda sanitaria e ospedaliera, Prefettura, Università, Associazioni di categoria, società civile.

Siamo tutti chiamati ad una prova di maturità collettiva per il bene della nostra città”.

“Concordo con l’Arcivescovo, inoltre prosegue ancora il Consigliere metropolitano quando individua il tema dei giovani quale elemento da cui ripartire con determinazione. Serve un programma che sia concreto e visionario allo stesso tempo, per costruire una città nuova, con i giovani e per i giovani.

Una città creativa e allegra, culturalmente vivace, innovativa e solidale, inclusiva. Una città che torni ad innamorarsi della sua bellezza e della sua storia”.

“Costruiamo uno spazio libero di confronto e dialogo scrive ancora Marino dove la logica dell’appartenenza sia superata dal desiderio di trasformare in bene la città. Individuiamo, insieme, delle azioni condivise per favorire la “restanza” dei giovani in città, incoraggiandoli a studiare nelle nostre Università; per attrarre giovani mediterranei offrendo opportunità di investimento e di ricerca; per offrire spazi di creatività e cultura; per sostenere la natalità accompagnando le famiglie nel percorso educativo dei loro figli.

Mettiamo da parte le appartenenze e lavoriamo insieme ad un programma di rilancio di Reggio. In questi anni è stato fatto un lavoro enorme di risanamento.

Adesso serve uno scatto in avanti che la città può fare soltanto in maniera collettiva ed il più possibile condivisa”.