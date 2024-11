“Ritratti di Donne, voci contro la violenza”

In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, il Mercato Campagna Amica di via Sbarre Centrali ha ospitato un incontro di fondamentale importanza.

La comunità si è stretta attorno alla delicata tematica della violenza di genere, dando voce a chi troppo spesso rimane in silenzio.

La serata ha visto la partecipazione di due figure di spicco: la Dottoressa Tiziana Iaria del Centro Antiviolenza Margherita e la Dottoressa Elvira Leuzzi, Presidente Regionale Federpensionati Coldiretti.

I segnali da non sottovalutare. La Dottoressa Iaria ha guidato il pubblico attraverso un percorso di consapevolezza, illustrando i primi, subdoli segnali di violenza psicologica e fisica. Ha sottolineato l’importanza di riconoscere questi campanelli d’allarme e ha fornito indicazioni pratiche su come chiedere aiuto, ricordando l’esistenza del numero verde 1522.

Le radici storiche e il peso psicologico. La Dottoressa Leuzzi ha invece intrecciato la storia con l’attualità, portando l’esempio di Artemisia Gentileschi per dimostrare come la violenza di genere sia un fenomeno che affonda le radici nel passato. Ha sottolineato come retaggi culturali e imposizioni sociali abbiano spesso limitato le donne, rendendole vulnerabili.

Un dialogo tra arte e vita. L’incontro è stato arricchito dalla mostra fotografica “I Ritratti di Donna” di Antonio Sollazzo, che ha offerto uno spunto di riflessione visivo sulla complessità dell’identità femminile. Le immagini, cariche di emozione, hanno creato un ponte tra l’arte e la realtà, invitando il pubblico a una profonda introspezione.

Vico Sant’Anna ha dimostrato che anche un piccolo gesto può fare la differenza. L’impegno di tutti è fondamentale per costruire una società libera dalla violenza, dove ogni donna possa vivere la propria vita in sicurezza e serenità.