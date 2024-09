Riunione Provinciale de “La Migliore Calabria”, inizia la fase organizzativa.

Si è svolta, nella serata di ieri, la riunione provinciale de “La Migliore Calabria, presieduta dal fondatore Graziano Di Natale e dal coordinatore Michele Dima”.

Prove di coordinamento per la compagine politica, forte della presenza anche nell’assemblea di ieri di diversi amministratori della provincia di Cosenza con i quali si è deciso di rafforzare e così strutturare il radicamento dell’Associazione politica su tutto il territorio provinciale e regionale.

“L’obiettivo afferma l’associazione in una nota è quello di realizzare un’alternativa politica attenta ai reali

bisogni dei Calabresi.

Si inizierà con l’avvio di diverse iniziative sui territori, sulle tematiche che più attanagliano la nostra bellissima regione, dalla sanità, al lavoro, ai trasporti.

Una delle tante riguarderà la riorganizzazione della sanità regionale, con la necessità di aprire le nostre strutture ospedaliere e migliorare i servizi sanitari sul territorio.

Particolare attenzione inoltre al disegno di legge Calderoli che potrebbe segnare il declino totale del Sud Italia.

Inizia quindi aggiungono una vera e propria organizzazione strutturale della nostra associazione che ci vedrà impegnati in provincia di Cosenza con l’obiettivo di estenderci su tutto il territorio regionale, in maniera più concreta, così da ridare speranza a tanti cittadini delusi da una mala gestio della cosa pubblica, sopratutto concludono per la sanità, che ha portato la nostra regione nelle ultime classifiche nazionali.

Non staremo a guardare”.