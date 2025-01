Roma, Michele e Antonio Affidato presentano l’arte orafa e scultura.

Nel Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma, Michele e Antonio Affidato, presenteranno le loro preziose opere. Uno spaccato di una Calabria che cresce e che potrebbe, veramente, diventare quella culla di cultura ed arte che il passato ci insegna. Un modo, quello che sta adoperando l’Accademia Calabra, che ha organizzato la manifestazione insieme ai Rotary Club di Roma Colosseo, Roma Innovazione, Nicotera Medma, Polistena e Gioia Tauro, per valorizzare le risorse calabresi e presentarle al mondo. D’altro canto, Michele ed Antonio Affidato, che saranno presenti e racconteranno la loro storia e presenteranno i gioielli, sono conosciuti a livello internazionale sia per la loro eccellente arte e sia per essere da tempo impegnati per il Festival di Sanremo e da poco anche per essere gli orafi del Papa. Un’ispirazione che nasce dal basso e dai valori della propria terra. La manifestazione sarà aperta dai saluti dei presidenti dei R.C Francesco Fusco, per Roma Innovazione, Francesco Pierconti, per Roma Colosseo, Giuseppe Gatto, per Polistena, Vincenzo Barca, per Gioia Tauro, e dai consiglieri Massimo Ferrarini, per Città Metropolitana Roma Capitale, Federico Rocca, per Roma Capitale. La serata sarà condotta dalla giornalista Rai Parlamento Karen Sarlo e introdotta da Domenico Naccari, Vicepresidente Accademia Calabra. Ci sarà anche la straordinaria partecipazione di Gigi Miseferi. Le conclusioni a Giacomo Francesco Saccomanno, Presidente dell’Accademia Calabra, che concluderà la serata, anche con la consegna dei riconoscimenti 2025 a importanti calabrese ed amici della Calabria. I premiati saranno, naturalmente, Michele e Antonio Affidato, Enrico Maria Pujia, Direzione Generale Ministero Infrastrutture, Dario Lo Bosco, Presidente RFI, don Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia di Roma. Una manifestazione -afferma Saccomanno- che nel solco delle attività dell’Accademia, tenderà, ancora una volta, a mostrare e valorizzare le risorse positive della Calabria e, tra l’altro, metterà assieme altre importanti associazioni, con un lavoro di squadra che rafforza sia la conoscenza della nostra terra e sia l’integrazione con altre strutture culturali, che potranno, veramente, prendere atto di una regione piena di risorse e di intelligenze esistenti.

Giacomo Francesco Saccomanno