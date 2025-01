Rosarno (R.C.): uomo di origine ghanese denunciato per uso di atto falso

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale di Rosarno, diretti dal Comandante Chiara Agostino, durante l’attività di perlustrazione del territorio, hanno provveduto al controllo di polizia stradale di un veicolo circolante in Via Stazione.

Il conducente, un uomo di nazionalità ghanese, esibiva, oltre ai documenti del veicolo, un documento di guida internazionale.

La pattuglia insospettita della non genuinità del documento di guida esibito dal conducente, che, seppur somigliante all’analogo modello legalmente emesso, appariva difforme dai moduli originali, effettuava un più attento controllo del documento.

Il documento di guida veniva sequestrato penalmente ed il conducente denunciato per uso di atto falso e falsità materiale ed inoltre sanzionato per la guida senza patente ai sensi del codice della strada.

