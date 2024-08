Saccomanno, anche dalla RAI disinformazione sull’esodo

Sono anche un giornalista e non mi sembra possibile che la RAI possa fornire notizie non veritiere.

Si tratta di informazione pubblica che dovrebbe essere al di sopra delle parti, ma a volte si fa condizionare da chi cerca di manipolare la notizia.

Veniamo ai fatti.

Nel servizio RAINEWS.IT del 26.08.2024, TGR Sicilia è stato affermato “… controesodo mattinata senza lunghe code agli imbarchi per lo stretto …”.

Tutto normale se non mi fosse stato recapitato un video girato a Messina, lunedì 26 agosto 2024, ore 15.30, lungo il Viale Libertà, che segnala, invece, una lunghissima coda per raggiungere l’imbarco della Caronte! Dove sta la verità?

Non ho motivo di dubitare sul video in quanto eseguito da persona di altissimo valore morale e professionale e, quindi, l’unica risposta plausibile e che la RAI, chissà perché, ha voluto disinformare i cittadini.

Si tratta, però, di “servizio pubblico2 che dovrebbe fornire una informazione oggettiva e senza alcun condizionamento. Nel caso di specie non sembra che sia accaduto ciò.

Una piccola illazione: forse il giornalista o la redazione volevano boicottare la necessità della realizzazione del Ponte sullo Stretto dimostrando che non vi era stata nessuna coda e che, quindi, non vi sono stati disagi per gli automobilisti e camionisti?

Ma questo, secondo il video che allego, non sembra vero. E se ciò dovesse essere confermato apparirebbe evidente che il servizio pubblico viene condizionato immettendo in rete notizie non vere.

Forse, il controllo sulle attività dell’informazione pubblica dovrebbe essere più attento ed evitare situazioni del genere, che potrebbero, in altre occasioni, fornire visioni inveritiere e, quindi, disinformare i cittadini.

Lascio alla RAI ed ai cittadini le necessarie riflessioni e mi auguro che nel presente prossimo non accadano più circostanze del genere, anche perché la realizzazione del Ponte sullo Stretto ha ulteriori ragioni sostanziali e non condizionabili o modificabili per essere apprezzato come opera straordinaria ed indispensabile per la crescita del Sud e dell’intera Nazione.

Per confutare quanto sopra allego il servizio TGR Sicilia e video.

Giacomo Francesco Saccomanno