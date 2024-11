Saccomanno (Lega), dispiaciuto per le scelte del Sindaco Biasi a cui augura ancora maggiori successi

La notizia del passaggio dell’amico Roy Biasi, Sindaco della città di Taurianova e leghista della prima ora, a Forza Italia mi coglie di sorpresa e mi dispiace.

Abbiamo effettuato un lungo percorso assieme e Roy ha dato un grande contributo alla organizzazione del partito e al raggiungimento dello storico risultato del 9,2% alle elezioni europee. Tanti viaggi assieme per andare a trovare in tutti i paese della lunga Calabria amici e persone che hanno poi aderito al partito e che hanno consentito di radicarlo in tantissime zone.

Una visione della politica come missione e sostegno alle fasce deboli e con un progetto serio e in prospettiva vincente: creare occasioni di sviluppo e consentire ai giovani calabresi di poter vivere nella propria terra.

Affascinante, poi, l’idea del Ponte sullo Stretto, e il sostegno all’iniziativa e a tutte quelle collegate per rendere il Sud competitivo e volano di crescita per l’intera Nazione.

Un ultima idea progettuale per rendere la Calabria al centro del Mediterraneo ci ha uniti ancor più e penso che la nostra collaborazione continuerà e si rafforzerà avendo entrambi un unico scopo: la crescita della nostra terra.

Roy era il prestigioso Sindaco della Lega in Calabria e, quindi, il partito perde una persona di grande valenza, esperienza e onestà.

Ma, comunque, resterà sempre l’amico di tutti e una persona che, con la sua preparazione e disponibilità, potrà sempre fornire un forte contributo per la sviluppo della regione e per come ha già dimostrato sul campo con la sua Taurianova, Capitale Italiana del Libro 2024.