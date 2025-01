Saline Joniche in musica: un appuntamento con Michele Pecora

Sabato 8 febbraio alle ore 10 presso l’Aula Magna Scuola sec 1°grado Saline Joniche ci sarà un incontro musicale con l’artista Michele Pecora dal titolo “COME NASCE UNA CANZONE “.

Un incontro fortemente voluto DALL’I.C . Montebello Jonico-Motta S.G. e dall’Ufficio Sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. Abbiamo scelto di fare questo incontro in una scuola ci dice don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico e direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova perché abbiamo la possibilità di incontrare tantissimi ragazzi e genitori – Michele Pecora è un cantautore e compositore e ci guiderà alla scoperta dei segreti , delle emozioni e delle ispirazioni che danno vita a una canzone. A volte nella musica si trovano le risposte che cerchi , quasi senza cercarle. Oltre all’esibizione in acustico del cantautore, si parlerà come nascono le canzoni, del ruolo che possono avere nella nostra vita, di come possono essere non soltanto motivo d’intrattenimento, ma anche spunto di riflessioni, comunicare sentimenti, emozioni , amore. La musica sottolinea Michele Pecora ha un potere unico : sa toccare le corde più profonde dell’anima. Le canzoni non sono semplici melodie , ma vere e proprie opere d’arte che raccontano storie , esperienze , ricordi di vita vissuta. In un mondo in cui le comunicazioni sono sempre più rapide e spesso superficiali , le canzoni rappresentano un modo potente per riscoprire la profondità delle emozioni umane e la bellezza delle parole . Ci sarà anche la partecipazione degli allievi dei corsi ad indirizzo musicale della scuola di Saline Joniche.