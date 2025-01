Sanità, Straface “con proroga validità graduatorie si garantisce continuità a servizi importanti come l’assistenza domiciliare”

La proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del servizio sanitario regionale, rappresenta un’opportunità importante per garantire, la continuità del lavoro di figure professionali preziose con carattere di urgenza, come i fisioterapisti, il cui contributo, insieme ad infermieri e operatori socio-sanitari, sono indispensabile nel servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

È quanto dichiara il Presidente della terza commissione sanità del Consiglio Regionale Pasqualina Straface esprimendo soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Regionale riunitosi nei giorni scorsi di questa importante proposta di legge che punta a preservare il capitale umano individuato attraverso le procedure concorsuali evitandone la dispersione.

La proposta di legge reca, infatti, disposizioni finalizzate a prorogare la validità ed efficacia di tutte le graduatorie approvate nell’anno 2023 ed in scadenza nell’anno 2025 dalle Aziende e dagli Enti sanitari nella Regione Calabria all’esito delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto sanitario dirigenziale e non.

Il differimento di 24 mesi del termine di scadenza delle vigenti graduatorie eviterà l’espletamento di ulteriori e gravose procedure selettive, con un conseguente risparmio in termini economici e, dunque, di contenimento della spesa pubblica regionale.