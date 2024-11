Santa Maria del Cedro: campo Sportivo “Egidio Valente”, assegnati lavori per 15 mila euro

Il Comune di Santa Maria del Cedro ha affidato i lavori di sistemazione del Campo sportivo Egidio Valente, sito nella frazione Marcellina, per un importo di 15.000 euro.

Su mandato dell’amministrazione comunale, il settore Urbanistica e manutenzione dell’area tecnica dell’ente ha proceduto ad affidamento diretto delle opere, previa richiesta di offerta sul portale Acquistinretepa.it.

A giustificare gli interventi la necessità del Campo sportivo Egidio Valente di lavori urgenti di sistemazione. Le opere riguarderanno sia il terreno di gioco che l’area circostante.

Questi interventi si sommeranno a quelli già in corso in altri cantieri aperti nel comune rivierasco e che riguardano la scuola elementare e Torre Sant’Andrea, nel centro storico, la scuola media, la palestra, la mensa, il centro per le famiglie e l’asilo Nido presso la sede centrale dell’istituto comprensivo Paolo Borsellino, la scuola dell’infanzia nella frazione Marcellina.

Cantieri che si sommano ad altri aperti in precedenza, come quelli per il progetto “Welcome Costa dei Cedri, porta di Apollo – I giardini del mare”, che consistono in opere di riqualificazione e sistemazione costiera a servizio delle attività balneari del Lungomare Giorgio Perlasca e, più di recente, per la messa in sicurezza del tratto finale del fiume Abatemarco e la contestuale realizzazione di una passerella pedonale in ferro e legno lamellare.