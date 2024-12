Scalea si prepara a ricordare Antonella Console: un evento per unire e sensibilizzare

di Nicoletta Toselli

Scalea è pronta a vivere un momento di intensa commozione e riflessione. Lunedì 9 dicembre 2024, inizio alle ore 15.00, la comunità si riunirà per ricordare Antonella Console in un evento intitolato “Per una rondine”, riflessioni e dibattito sul tema della violenza di genere e sulla condizione degli orfani speciali.

Questa iniziativa, molto più di una semplice commemorazione, rappresenta l’avvio di un percorso di sensibilizzazione e solidarietà che porterà il nome di Antonella nel cuore di tutti.

La giornata sarà ricca di appuntamenti.

Si inizierà con un torneo di calcio, alle ore 17.00, Fidas vs All Friends, allo stadio comunale D. Longobucco, un’occasione per unire le persone nello sport e nel ricordo di Antonella. A seguire, presso la Sala Consiliare del Comune di Scalea, si terrà un importante momento di confronto e dibattito sulla violenza di genere e sulla condizione degli orfani speciali. Il Sindaco Avv. Giacomo Perrotta aprirà i lavori, sottolineando l’importanza di unire le forze per costruire un futuro migliore.

Interverranno esperti del settore, tra cui il Dott. Giacomo Pantusa psichiatra e psicoterapeuta, Dott.ssa Rosa Lollo psicologa e psicoterapeuta, Luisa Serratore assistente sociale – tutor di resilienza progetto R.E.S.P.IR.O: e la Dott.ssa Maria Grazia Cianciulli dirigente scolastico, che porteranno le loro testimonianze e offriranno spunti di riflessione.

La partecipazione degli studenti del Polo Liceale Scalea-Praia a Mare e dei ragazzi del Punto Luce di Scalea arricchirà ulteriormente l’incontro, dimostrando come le nuove generazioni siano consapevoli e attive su queste tematiche.

La giornata si concluderà con un concerto che, con la sua musica, unirà le voci di tutti i presenti in un unico coro di solidarietà e speranza a cura di All Friends.

L’evento sarà moderato dal giornalista, scrittore, direttore responsabile di Radio Digiesse Martino Ciano.