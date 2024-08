Semafori accesi alla 43° Coppa Sila, il 24 agosto le due manche di ricognizione del “Trofeo Domenico Scola”

Semafori accesi alla 43^ Coppa Sila “Trofeo Domenico Scola” gara organizzata da AC Cosenza dove 101 concorrenti su 106 iscritti, hanno portato a termine le operazioni di verifica.

Le ricognizioni del decimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna sud e quinto del Campionato Italiano “Le Bicilindriche” scatteranno a partire dalla 9.00 di domani, sabato 24 agosto.

Due passaggi con le auto da gara sui 9,5 di spettacolare ed impegnativo tracciato calabrese, che domenica sarà teatro della gara in salita unica a partire dalle ore 10.00.

Alcuni piloti dopo dei passaggi con le auto stradali e nel pieno rispetto delle norme del codice della strada, hanno effettuato dei passaggi per memorizzare la strada, pattugliate anche dalle Forze dell’Ordine. Tra questi ecco alcune dichiarazioni:

Samuele Cassibba: “Un tracciato davvero esaltante, con caratteristiche diverse che si alternano. Occorre una interpretazione costante in particolare nel tratto centrale”-.

Giovanni Cassibba: “Il tracciato è molto difficile da memorizzare, ma è altamente formativo. Occorre molto impegno per ricordare la strada. I giovani non devono temere questo tracciato, bensì usarlo per imparare. Anche io la prima volta che venni in Sila, mi sono impegnato tanto e sono riuscito a vincere”-.

Francesco Ferragina: “Vengo in Sila sin dai tempi in cui seguivo il mio papà ed è una gara che ho nel cuore. Molto impegnativa, un tracciato che non regala nulla, ma se ci si impegna si riesce ad avere delle ottime gratificazioni”.

Rosario Iaquinta: “Torno su questo tracciato dove ho vinto, dopo 22 anni. E’ una gara temuta ma assolutamente affascinante. Occorre avree dei riferimenti precisi, il tracciato non si ricorda tutto facilmente”-.

La competizione e l’assegnazione del Trofeo Domenico Scola, è l’evento che inaugura le celebrazione del Centenario della Coppa Sila, iconica gara calabrese a cui come annunciato dal Presidente AC Cosenza Ernesto Ferraro, l’ente organizzatore ha dedicato un intenso programma di iniziative per celebrare i primi 100 anni di vita di una corsa leggendari e rappresentativa per l’intera Calabria.

Massiccia anche la copertura mediatica predisposta dall’AC Cosenza con servizi dedicati su tutte le TV del territorio, sui canali nazionali e su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat).

Su ACI Sport TV i servizi previsti saranno: Venerdì 23 agosto ore 14.45 – 19.00; Sabato 24 agosto ore 10.45 – 18.45; Domenica 25 agosto ore 13.45 – 18.45 e riassunto della gara domenica sera da 30′ alle ore 21.00.