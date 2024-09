Settembre Rendese, il direttore Artistico Alfredo De Luca traccia il Bilancio della programmazione estiva e lancia la prossima edizione

È tempo di bilanci di fine estate, con lo sguardo rivolto a Settembre, per gli spettacoli dal vivo. Si è appena conclusa una programmazione da record con oltre 45.000 spettatori al Teatro dei Ruderi di Diamante, situato nell’area archeologica di Cirella Antica.

Una stagione estiva che ha raggiunto un impatto mediatico senza precedenti raggiungendo la stampa nazionale ed internazionale. La kermesse ha spaziato diversi generi di live con un mix tra musica d’autore, musica indie, pop e rap con il concertone di Geolier.

L’ideatore e direttore artistico del festival Alfredo De Luca ha tracciato un quadro sullo sviluppo culturale e turistico non solo della costa Tirrenica ma dell’intera regione : “È stata una delle programmazioni estive più intense e che ha messo a dura prova le location in cui abbiamo svolto gli spettacoli dal vivo, tra Diamante, Acri e Reggio Calabria.

Alcuni erano scettici sulla riuscita, ed altri hanno aggiunto riflessioni su come potesse reggere un festival con questi artisti e con date così ravvicinate.

Il dato non è tratto solo dalla programmazione ma anche dalle strutture ricettive che ne hanno tratto vantaggio su tutti i fronti.

Per la prima volta in assoluto pubblico proveniente da tutte le parti d’Italia, e non solo dal meridione, a dimostrazione che quello che è stato realizzato è un auspicio a fare sempre meglio.

Va sicuramente ringraziato il pubblico che ha scelto di partecipare ai concerti in programma raggiungendo la venue in auto, in bus, a piedi o in taxi. I live estivi con un cantiere aperto tutti i giorni, tra montaggio e smontaggio maestranze e non è scontato avere continuità nella messinscena.

Sul futuro? Vedremo, il nostro territorio ha forti potenzialità la figura dell’organizzatore, e chi investe sul territorio, va tutelata per proseguire al meglio su tutti i fronti”.

Lo stesso De Luca è il direttore artistico del Settembre Rendese, festival più longevo della Regione che quest’anno spegnerà le 59 candeline.

Gli artisti già annunciati hanno mandato in tilt il pubblico, il 16 Settembre è attesa Giusy Ferreri in Piazza Kennedy – Museo del Presente, il 17 nel borgo antico di Rende Centro Storico calcheranno il palcoscenico i Dirotta su Cuba, il 19 Settembre tappa Caraibica con Montelier, uno degli artisti del momento per il mondo latino.

Infine, il 21, il concertone attesissimo di Rose Villain a Via Rossini, dove lo scorso anno si è esibito Geolier con oltre 25.000 presenze.