Silenzio di note: scompare Vincenzo Staiano, fondatore del festival jazz di Roccella

Roccella Ionica – La comunità di Roccella Ionica è stretta nel dolore per la scomparsa di Vincenzo Staiano, figura di spicco della scena culturale locale e nazionale. Staiano è noto per essere uno dei fondatori e direttore artistico del prestigioso festival jazz “Rumori del Mediterraneo”.

La notizia ha gettato nello sconforto quanti lo conoscevano, sia nell’ambito musicale che in quello più strettamente cittadino. Staiano era un’anima appassionata e colta, che ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione della cultura e, in particolare, del jazz. Grazie alla sua lungimiranza e al suo impegno, il festival “Rumori del Mediterraneo” è diventato un punto di riferimento internazionale per gli appassionati del genere, contribuendo a far conoscere Roccella Ionica ben oltre i confini regionali.

Il sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito, ha espresso il suo profondo cordoglio, sottolineando l’immenso contributo che Staiano ha dato alla vita culturale della città. “Con Vincenzo Staiano – ha dichiarato il primo cittadino – Roccella perde uno dei protagonisti della vita culturale della nostra comunità. Un uomo umile e riservato, ma allo stesso tempo un esperto di grande competenza nella scena jazz nazionale”.

La scomparsa di Staiano lascia un vuoto incolmabile nel panorama musicale italiano. La sua eredità, però, vivrà nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e ammirato, e continuerà a risuonare nelle note del festival “Rumori del Mediterraneo”, che da oggi porta in sé un po’ della sua anima.