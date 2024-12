Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, il comuna di Santa Maria del Cedro lancia il bando

L’area Socio-culturale e Servizi demografici del Comune di Santa Maria del Cedro ha approvato e pubblicato il bando per la concessione del sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Presso gli uffici comunali e sull’albo pretorio online è ora disponibile l’apposito modello per presentare domanda e accedere alla facilitazione.

L’ente ha dunque avviato la procedura per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione del contributo entro il termine previsto dalla normativa del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Destinatari della misura sono gli inquilini in possesso dei requisiti previsti, tra cui l’Indicatore della situazione economica entro una certa soglia e un contratto di locazione regolarmente registrato.

La domanda per l’assegnazione del contributo deve essere presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025.

Entro 30 giorni dalla scadenza dell’avviso, l’ente effettuerà l’istruttoria delle domande e formulerà un elenco provvisorio, secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale, che sarà affisso all’albo pretorio del comune per 15 giorni allo scopo di consentire eventuali ricorsi.

Questi, così come le richieste di rettifica, saranno esaminati entro 10 giorni, anche disponendo verifiche.

Infine, sarà stilato un elenco definitivo che sarà approvato con determinazione pubblica e trasmessa alla Regione Calabria per consentire la ripartizione dei contributi.

L’ente infine si riserva la facoltà di concedere contributi ridotti ma in misura proporzionale al fabbisogno complessivo allo scopo di soddisfare tutte le richieste nel caso in cui i fondi assegnati dalla Regione Calabria non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste.