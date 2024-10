“Strada facendo”, proseguono anche in Via San Pietro Argine Calopinace le attività di manutenzione straordinaria

Proseguono le attività di manutenzione straordinaria previste nel programma per il rifacimento delle strade cittadine “Strada facendo”, presentato qualche settimana fa, per il quale l’Amministrazione Falcomatà ha messo da parte circa 20 milioni di euro.

Dopo Via Sbarre inferiori, in queste ore è il turno di Via San Pietro Argine Calopinace, incrocio via Galileo Galilei, importante arteria del traffico cittadino.

Sul posto c’erano l’assessore ai Lavori pubblici Franco Costantino, il consigliere comunale delegato alla Manutenzione Franco Barreca, il consigliere Giovanni Latella, il dirigente dei Lavori Pubblici Bruno Doldo.

«Abbiamo seguito con attenzione i lavori ha chiarito il consigliere Barreca dal Largo Calopinace fino alla Caserma dei carabinieri. Le attività procedono bene: i pozzetti sono stati messi in quota. È un altro tratto di un’arteria importante che si recupera per una perfetta viabilità.

Parallelamente a queste attività di rifacimento totale ha aggiunto si stanno eseguendo attività di ripristino di manutenzione. Gli interventi stanno interessando tutta la città, per andare incontro alle richieste dei cittadini delle zone anche più distanti dal centro.

Bisogna evidenziare che il lavoro di rifacimento consentirà di superare il decadimento del manto stradale rispetto anche all’intensità di percorrenza che hanno le strade».

«Parallelamente ha evidenziato il consigliere Barreca si sta provvedendo a fare la pulizie delle griglie.

Si proseguirà tutti i giorni, anche nelle prossime settimane, quartiere per quartiere. Sempre in relazione alla manutenzione ordinaria si stanno mettendo in campo anche le sistemazioni dei marciapiedi: è stato completato un tratto di via Reggio Campi.

In ultimo si sta ponendo in opera il guard rail nel doppio curvone per arrivare a Cataforio».