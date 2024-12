Straface “Palazzo Taverna diventi forum di tutte le associazioni cittadine”

Fare di Palazzo Taverna, tra i simboli di Schiavonea, uno dei borghi marinari più antichi della Calabria, uno spazio di confronto e progettazione per sostenere concretamente il mondo dell’associazionismo a dare al meglio e senza disagi il proprio preziosissimo contributo allo sviluppo culturale della Città e del territorio.

È quanto è stato condiviso nel corso del partecipato e stimolante incontro tenutosi nei giorni scorsi al Vintage Cafè al quale il consigliere regionale e comunale Pasqualina Straface è stata invitata ad intervenire insieme a numerosi rappresentanti delle associazioni cittadine.

Complimentandosi con gli organizzatori per la bella iniziativa di ascolto, di confronto, di arte, di sensibilità, in una parola di qualità, e sottolineando l’importanza di momenti come questi, destinati a rilanciare l’impegno sociale e di cittadinanza attiva nei territori, la presidente della terza commissione del Consiglio regionale Straface ha raccolto le istanze e ha ribadito la massima disponibilità per superare quelle che sono le emergenze, a partire, per esempio dalla necessità di dover sostenere spese per l’affitto dei locali che ospitino le proprie attività.

La Straface ha rilanciato quello che era uno dei punti del programma elettorale del centro destra: l’utilizzo di Palazzo Taverna come Forum delle associazioni cittadine.

Potrebbe offrire una risposta concreta ha sottolineato – alle associazioni che, animate da volontari, spesso si autofinanziano.

Tutte le associazioni hanno bisogno di essere supportate, come non avviene oggi purtroppo, dall’istituzione pubblica a 360 gradi per contribuire alla crescita di Corigliano-Rossano.