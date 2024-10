Tenuta negli scorsi giorni a Frascineto la “Camminata in Rosa”

In occasione del mese dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno, il Comune di Frascineto, in collaborazione con la Fondazione AIRC, si è svolta nel centro arberesh, la “Camminata in Rosa”.

Hanno partecipato tantissimi cittadini, i circoli ricreativi, le società e associazioni sportive, sociali, culturali e turistiche, le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, a sostegno della ricerca.

Anche quest’anno, il Soroptimist Club di Fano, ha preso parte e sponsorizzata la “Camminata in Rosa”.

Una iniziativa, fortemente voluta dal Consigliere delegato allo Sport, Francesco Sancineto e dal Consigliere delegato alle Politiche Sociali Elena Miranda e dal Sindaco Angelo Catapano.

Le tante maglie rosa, hanno inteso dare il loro contributo finalizzato a trasmettere un messaggio importante come quello della prevenzione.

Un momento hanno dichiarato Catapano, Sancineto e Miranda per una più ampia riflessione dedicata alla salute e alla solidarietà.

Quella vissuta hanno evidenziato, rappresenta un traguardo significativo, di impegno costante nella sensibilizzazione e nella lotta contro il cancro al seno, un evento che unisce la nostra comunità e chi, da ogni parte, si sente partecipe di un messaggio di speranza e consapevolezza.

La forza e l’entusiasmo di tutti i partecipanti, sono stati il cuore pulsante a sostegno alla ricerca scientifica.

Un risultato incredibile, raggiunto grazie all’impegno e alla collaborazione di tanti volontari, preziosi partner che hanno reso questa super edizione ineguagliabile.

Il cammino della ricerca non si ferma e soprattutto non finisce qui.