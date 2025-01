Tenuto questa mattina a Palazzo San Giorgio l’incontro con il Sul Calabria per la situazione di Piazza del Popolo

Si è svolto il programmato incontro sulla questione dello sgombero di Piazza del Popolo con l’Amministrazione Comunale reggina, rappresentata dall’Assessora al ramo Marisa Lanucara e dal Capogabinetto Antonio Ruvolo.

La riunione è stata un confronto che ha puntato a trovare soluzioni al problema sul tappeto, che tanto sta facendo discutere in città, a partire dalle nostre richieste che possiamo sintetizzare in alcuni punti:

⦁ Individuazione di siti dove poter esercitare in via provvisoria il commercio sia di ortofrutta che di tessili e materiale vario. Abbiamo chiesto che questi luoghi siano individuati nello stesso quartiere di Tremulini per garantire che rimanga un’area mercatale in quel quartiere a disposizione dell’utenza;

⦁ Ricerca di un luogo che sia sede definitiva dell’area mercatale del rione e che risponda ai requisiti di accessibilità, igienicità e legalità;

⦁ Agevolazione del rientro dal debito pregresso per cui il SUL ha messo a disposizione il proprio commercialista convenzionato per definire quantità e tempi di adeguamento alle disposizioni di legge e comunali.

Il Comune, per bocca dell’Assessora Lanucara, ha accolto le richieste fondamentali del SUL e tracciato un percorso di attività che porti alla soluzione dei problemi, ha dichiarato di valutare attentamente la fruibilità dei luoghi praticabili che indicheremo concordemente con la comunità di ambulanti e si è impegnato a favorire una dilazione adeguata ad agevolare la sanatoria delle posizioni di esposizione.

Il SUL, in previsione di un nuovo incontro da tenersi nei tempi più brevi provvederà all’incontro fra ambulanti e commercialista e ad avviare tutto ciò che serve per far rientrare nel diritto tutti gli esercenti che intendono mettersi in regola.

Il nostro giudizio su questo primo incontro è che ci sono le basi per provare a risolvere la questione e che, se ogni attore impegnato (che sia istituzione comunale, sindacato o comunità degli ambulanti), farà la sua parte si potrà risolvere il problema, almeno provvisoriamente, e gettare le basi per una soluzione definitiva e degna di una grande città civile come Reggio Calabria.

IZZA JAANANE – RESPONSABILE MIGRANTI SUL

ALDO LIBRI – SEGRETARIO SUL CALABRIA