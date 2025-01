Turismo: seconde case, ricettività di qualità e assunzioni Incontro a Praia a Mare

Sabato 11 Gennaio 2025, alle 10 e 30 presso il Palazzo delle Esposizioni di Praia a Mare, è in programma un importante convegno dal titolo “Le agevolazioni per le seconde case, per la ricettività di qualità e per le assunzioni”.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di Praia a Mare, in collaborazione con la Regione Calabria e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola, vedrà la partecipazione di relatori qualificati e autorità locali.

Tra gli interventi, quello del sindaco del Comune di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, e dell’assessore al Turismo, Ambiente, Formazione e Lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese. Relazioneranno inoltre il senatore Fausto Orsomarso, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Paola, Fernando Caldiero, il docente di Sociologia del turismo dell’Unical, Tullio Romita, e l’avvocato Rosa Pignataro. Modera il giornalista Martino Ciano.

L’evento rappresenta un’occasione importante per approfondire le opportunità offerte dalle nuove normative e per favorire lo sviluppo del turismo di qualità sul territorio. Ovvero, le agevolazioni finanziarie per la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e il bando regionale per il finanziamento di appartamenti ammobiliati per uso turistico (seconde case), primo esperimento in assoluto per la Calabria.

“L’Alto Tirreno cosentino è il territorio calabrese con la più alta densità di seconde case – spiega De Lorenzo – e il loro corretto utilizzo può rappresentare una grande opportunità di sviluppo”.

L’attuale sindaco di Praia a Mare, nel 2015 è stato relatore della prima legge regionale avente ad oggetto le seconde case per conto dell’allora consigliere regionale Fausto Orsomarso. Al testo – tra gli altri meriti – si riconosce per la prima volta una più consona indicazione di questi immobili come appartamenti ammobiliati per uso turistico.

“Oggi – prosegue Antonino De Lorenzo – le agevolazioni partono proprio dal comune amministrato da chi ha avuto l’intuizione che ha portato Orsomarso a far approvare la legge 20/2015 su questo tema. Sarà inoltre l’occasione per approfondire altre agevolazioni, grazie all’intervento dell’avvocato Rosa Pignataro e che per le imprese operanti in regione rappresentano occasioni concrete di nuove assunzioni.

Ringrazio – conclude il sindaco di Praia a Mare – l’assessore regionale Calabrese che ci ha dato la possibilità di ospitare questo importante convegno di presentazione e il presidente Caldiero che ha concesso il marchio dell’Ordine dei commercialisti, prevedono inoltre l’assegnazione di punti di formazione continua professionale per i partecipanti. Presenza di grande rilievo è anche quella dell’Unical, con il professor Tullio Romita che è da sempre uno dei massimi esperti del fenomeno delle seconde case”.