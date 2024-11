Un nuovo brand nazionale approda al Porto Bolaro Shopping Center

Un nuovo brand nazionale approda a Porto Bolaro. Il centro commerciale reggino continua ad arricchire il suo mix merchandising: Porto Bolaro da il benvenuto a “Sartoria Italiana”.

Aprirà domani 29 novembre il nuovo punto vendita del brand campano dedicato all’eleganza maschile: un debutto in Calabria che arricchisce il mix merchandising del nostro mall.

Sartoria Italiana è sinonimo di qualità, tradizione e design contemporaneo. Ideato dallo stilista Massimiliano Sorvino, il brand rappresenta il meglio della tradizione sartoriale italiana, con capi che combinano tessuti pregiati, cura dei dettagli e maestria artigianale.

Da Sartoria Italiana ogni capo è pensato per esaltare lo stile unico e l’individualità di chi lo indossa: abiti, camicie, giacche e pantaloni, senza dimenticare scarpe e accessori per completare il look.

Dopo la recentissima apertura del nuovo punto vendita MINISO, un altro nuovo brand approda a Reggio Calabria per la prima volta.

“Un altro traguardo per il centro commerciale Porto Bolaro un ottimo lavoro svolto dalla Direzione e dall’ufficio Commercializzazione di Odos Servizi Srl di concerto con la Proprietà, “che amplia e valorizza ulteriormente l’offerta merceologica del Centro” , afferma il Direttore Alberto Federico che, con l’occasione, ricorda l’appuntamento con il Black Friday:

<<Questo grande appuntamento commerciale è sbarcato dagli Stati Uniti nel 2011 grazie a Apple, e ha conquistato tutti sin da subito. Ormai sono tantissimi i negozi e le catene che partecipano al Black Friday italiano, e ogni anno sono sempre di più le persone che attendono con ansia la data del Black Friday per sbizzarrirsi con lo shopping.

Quest’anno, il Black Friday cade venerdì 29 novembre, e può rappresentare l’occasione ideale per fare i primi regali di Natale approfittando di prezzi vantaggiosi che offrono i negozi del centro commerciale>>.

Porto Bolaro Shopping Center a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli.

Oltre a un Ipermercato a marchio Ipercoop, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Globo, Piazza Italia, Burger King e Ikea Plan&Order Point