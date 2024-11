Un pomeriggio di riflessione con Vincenzo Musolino: la filosofia di Capitini alla Biblioteca De Nava

Sarà presentato giovedì 28 novembre presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Pietro De Nava alle ore 16,45 a cura dell’Associazione Anassilaos e della stessa Biblioteca il saggio di Vincenzo Musolino “Contro la morte/ Sulla filosofia di Aldo Capitini”, secondo dei Quaderni di Filosofia edito da Città del Sole Editore a cura dell’Associazione Culturale Anassilaos. Interverrà il Prof. Fabio Domenico Palumbo, Ph.D. in Metodologie della Filosofia presso l’Università di Messina. Collabora con la cattedra di Estetica della medesima Università. Saluti Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile Biblioteca Pietro De Nava e Dott. Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos.

La notizia brutta, la morte, ci tocca da vicino: è l’addio di tutti – e ciascuno di noi è sempre questi tutti – agli amici, alla famiglia, agli amori e ai dolori.

È una notizia che fa emergere timore, tremore ma anche una speranza del volere, del credere, del condividere. E questo conta, e molto: condividere.

I medici (ci sono anche quelli dello spirito) lo sanno: si può vivere quotidianamente il dramma tragico e fecondo di una “esperienza” alle prese con il limite e il confine, e tutti insieme – per esperienze di vita, di lavoro, di studi, anche per ragioni anagrafiche – sappiamo bene cosa sia la morte, il baratro nero che “finisce”(?) il nostro mondo, il nostro tempo.

Sembra aver cancellato tanti nostri cari ed estinto miliardi di esseri umani, come se non ci fossero mai stati, con un’assenza che preme come un vuoto. Ma è davvero così? Davvero ciò che è, ciò che esiste, diviene niente? O solo si nasconde per ritornare di nuovo? È questa l’eternità? Questo infine il tema dell’incontro. L’autore, Vincenzo Musolino, è avvocato. A Venezia assume l’incarico di ispettore del lavoro che attualmente svolge a Reggio Calabria.

Nel 2008 pubblica per la casa editrice Il Prato il testo “Potere e paranoia. Il concetto di potere nell’analisi di Elias Canetti”.

Nell’aprile 2013 acquisisce il titolo di dottore di ricerca in “metodologie della filosofia” presso l’Università di Messina e pubblica per la casa editrice Disoblio il saggio “Eccezione e Trascendenza. La teologia politica di Carl Schmitt”.

Nel 2022 pubblica per l’editore Città del Sole il Quaderno di filosofia intitolato “Le strade vive della filosofia”, produzione del Centro studi filosofici “Aldo Capitini” – di cui Musolino è responsabile – espressione dell’associazione Anassilaos.

È vicedirettore dell’Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale “Mons. A. Lanza”, ente della Diocesi di Reggio Calabria.