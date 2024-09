Un riconoscimento per le eccellenze del territorio vibonese: premiati il produttore Graziano Tomarchio e la giornalista Dominga Pizzi

Un premio dedicato alle eccellenze del territorio vibonese che hanno contribuito alla crescita economica e sociale.

Il progetto è promosso dal sito web “www.francavillangitola.com.

Il paese del drago” che si occupa di informazione e ricerca, contribuendo a raccontare storie ed eventi del paese, raggiungendo utenti anche lontanissimi. Un lavoro portato avanti da Pino Pungitore e Vincenzo Davoli.

Il sodalizio continua ad essere molto attivo sul comprensorio e punta alla promozione di ulteriori iniziative.

In occasione della festa di San Foca sono stati premiati il produttore televisivo Graziano Tomarchio e la giornalista Dominga Pizzi.

Il premio era consistente in una statuetta in miniatura di alluminio raffigurante la Calabria per il produttore, e in un bellissimo Crocifisso per la giornalista. Altri riconoscimenti sono stati dati ad Antonio Aracri, un’ immagine di San Antonio; a Mario Fiumara un’effigie di San Foca, sempre in alluminio, tutti realizzati dallo scultore Giuseppe Piserà, metalmeccanico francavillese, emigrato nella città di Gloucester in Inghilterra.