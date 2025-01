Un tesoro letterario per la Calabria: le favole di Strati donate al Presidente Mancuso

Al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, la scrittrice Giusy Staropoli Calafati ha consegnato in dono il volume “57 Favole di Saverio Strati”.

Il libro, parte di un’edizione speciale numerata del 1982 pubblicata con cofanetto da Edizioni Pananti e impreziosita dalle illustrazioni di Venturino Venturi, reca la firma autografa dell’autore.

Mancuso: “La riscoperta di autori come Saverio Strati, uno degli scrittori più importanti della narrativa europea del Novecento,

può rappresentare per la Calabria un’opportunità per valorizzare le sue radici e la sua ricchezza culturale. Il Consiglio regionale ha sostenuto il libro ‘Terzo Regno- parole come pietre e luci’ in cui è approfondita la figura dello scrittore di Sant’Agata del Bianco. Sono convinto che la conoscenza del passato sia fondamentale per costruire un futuro dignitoso”.

Mancuso ha apprezzato l’iniziativa di promozione affidata a Giusy Staropoli Calafati,

consistente “nel destinare 30 copie del volume a scuole e biblioteche della regione”. Le opere le sono state affidate da Piero Pananti, storico amico di Strati.