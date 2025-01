“Una Poltrona per la Vita” III edizione – I BARONCINI APS RIZZICONI

Giunti alla III edizione di “Una Poltrona per la Vita”, evento finalizzato all’acquisto di poltrone chemioterapiche per i nostri nosocomi.

Idea nata da un’esperienza personale di Teresa Greco, Presidente dell’Associazione che, durante i cicli di chemio, presso il DH oncologico di Germaneto, ha avuto bisogno di intervenire, concretamente, per migliorare la degenza di tutti quanti ne avevano, purtroppo, bisogno.

Lo spettacolo, offerto dall’Associazione teatrale I BARONCINI APS di Rizziconi, con lo scopo di raccogliere fondi totalmente destinati all’acquisto delle poltrone chemioterapiche.

I Baroncini con grande umiltà, con passione ed amore, ma soprattutto serietà, trasparenza ed in modo del tutto disinteressato…cercano, ogni anno, di far sì che si possa raggiungere l’obiettivo prefissato: aiutare e sostenere chi ne abbia bisogno, nel modo migliore possibile, GRAZIE soprattutto a chi ci sostiene e ci segue perché, fidandosi di noi, permette tutto questo!

Il 15 Gennaio sono state consegnate le poltrone presso dh oncologia AO Mater Domini “ R. Dulbecco” di Germaneto, presente il Prof. Tagliaferri, responsabile del reparto, insieme alla Prof.ssa Staropoli, al Prof. Tassone e tutta la loro equipe che con grande professionalità, fanno sì che, in Calabria, ci siano eccellenze.

Siamo fieri ed Orgogliosi di essere riusciti, in tre anni, ad acquistare e donare n. 5 poltrone chemioterapiche donate al DH oncologico Mater Domini “R. Dulbecco” di Germaneto CZ, 1 Poltrona chemioterapica donata al DH oncologico dell’Ospedale Morelli di Reggio Calabria ed 1 poltrona donata al DH Oncologico dell’ Ospedale di Melito Porto Salvo. In consegna una poltrona chemioterapica presso il reparto, di nuova apertura, dell’ospedale di Polistena e 2 poltrone per il reparto di oncologia di Crotone.

Vogliamo provare a fare di più, ma serve il sostegno di tutti, comprese le Istituzioni che, al momento, non ci hanno negato il loro sostegno, anzi ci hanno affiancati, dandoci fiducia. A tal proposito ringraziamo la Presidenza del Consiglio Regionale ed in particolare il Consigliere Dott. Giuseppe Mattiani, vicino e sensibile a questo tipo di iniziative…

Noi ci siamo… ed oltre al teatro, la nostra passione, continueremo a spenderci nel sociale, dando quanto più possiamo…