Vaccarizzo Albanese: una nuova strada per l’agricoltura

VACCARIZZO ALBANESE – Una notizia che farà certamente piacere agli agricoltori e ai residenti della zona: la strada interpoderale che collega Farnatisio, Camino, Dursiana e Laquani è stata finalmente riqualificata. Grazie a un investimento di 84mila euro, finanziato dall’Amministrazione comunale, un tratto di circa un chilometro è stato completamente ristrutturato, rendendolo nuovamente percorribile e sicuro.

Lo stato di degrado della strada aveva reso difficoltoso, negli ultimi anni, lo svolgimento delle attività agricole e gli spostamenti dei residenti. Le buche, il manto stradale sconnesso e le cunette ostruite rappresentavano un ostacolo non solo per i mezzi agricoli, ma anche per le autovetture.

“Questo intervento – ha dichiarato il sindaco Antonio Pomillo – è stato reso possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e rappresenta un passo fondamentale per sostenere l’economia locale e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”.

I lavori di riqualificazione non si sono limitati alla sola riasfaltatura. Sono state infatti rifatte anche le cunette, fondamentali per il deflusso delle acque piovane e per prevenire allagamenti e smottamenti. Un intervento che non solo ha migliorato la percorribilità della strada, ma ha anche contribuito a proteggere l’ambiente circostante.

La riapertura della strada rappresenta una boccata d’ossigeno per l’agricoltura locale. Gli agricoltori potranno ora trasportare più facilmente i loro prodotti dai campi ai mercati, riducendo i costi di produzione e aumentando la competitività. Inoltre, la nuova strada faciliterà l’accesso ai fondi e ai servizi, contribuendo a rendere più efficiente l’intera filiera agricola.

Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione del territorio promosso dall’Amministrazione comunale. L’obiettivo è quello di migliorare la vivibilità dei centri abitati, valorizzare le risorse locali e attrarre nuovi investimenti.

“Siamo convinti che questa opera – ha concluso il sindaco Pomillo – contribuirà a rendere Vaccarizzo Albanese un paese ancora più attrattivo e a valorizzare il nostro patrimonio agricolo”.

L’Amministrazione comunale ha già annunciato nuovi progetti per migliorare la viabilità e le infrastrutture del territorio. Tra questi, la riqualificazione di altre strade interpoderali e la realizzazione di piste ciclabili.

La riapertura della strada di Farnatisio è un segnale positivo per l’intera comunità. Dimostra che, con la collaborazione di tutti, è possibile raggiungere risultati importanti per il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo del territorio.