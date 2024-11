Vangelo, Pace e Costituzione in concorso al Festival Internazionale del Cinema di Salerno nel docufilm dell’Associazione Dossetti

C’è tempo fino al 29 novembre per votare per il docufilm “Radici & Lieviti”, in concorso al Festival Internazionale del Cinema di Salerno, giunto alla 78esima edizione. Dopo il successo registrato alla prima svoltasi al Cinema Citrigno di Cosenza, il 26 novembre, con la partecipazione di un pubblico molto numeroso e attento, e alla presenza del regista Luigi Grimaldi, del cast composto quasi interamente da attori non professionisti, e di Alessandro Cosentini, affermato attore televisivo, l’opera cinematografica prodotta dall’ “Associazione Giuseppe Dossetti. Per una nuova etica pubblica”, è in finale insieme ad altri 18 documentari. Si può visionare gratuitamente e votare al seguente link. https://show.festivaldelcinema.it/genere/documentari/

Radici & Lieviti, realizzato a partire da un’idea di Paolo Palma, giornalista ed ex parlamentare, si presenta come un manifesto pacifista sulle orme del pensiero e dell’azione di quattro testimoni del cattolicesimo sociale, tra Vangelo e Costituzione, che accosta le tragedie del ‘900 a quelle del nostro tempo. Alla fine della proiezione, a riprova di ciò, Grimaldi ha rivendicato la propria solidarietà al popolo palestinese indossando una sciarpa con i colori della Palestina.

«È stato un lavoro che volevo fare da tempo e che ha richiesto molte energie – ha detto il regista intervistato dalla brava conduttrice Barbara Marchio – Gli attori, soprattutto i giovani sono stati fantastici, hanno sentito il tema del film dando il meglio di se stessi mettendosi in gioco con convinzione».

Seguiranno presto altre proiezioni pubbliche con l’obiettivo di coinvolgere soprattutto le giovani generazioni.